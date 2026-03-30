השעיית פעילות גדוד המילואים 941 בשל התקרית עם צוות CNN מעוררת תגובות סוערות. יו"ר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, פנה היום (שני) לרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר בדרישה לבטל את ההחלטה. "מדובר במהלך שגוי הפוגע בלוחמים ומעניק רוח גבית לנרטיבים נגד צה"ל", כתב.

"קיבלתי בתדהמה את ההחלטה התמוהה להשעות מפעילות מבצעית את גדוד המילואים 941 של בוגרי נצח יהודה. הסוגייה המחייבת בירור וטיפול איננה התנהלותם של לוחמים המבצעים את משימתם לשמירה על הביטחון, כי אם התופעה של הימצאות גורמים זרים בזירות מבצעיות", כתב לזמיר.

הוא הוסיף: "אין זו הפעם הראשונה שבה נוכחות כזו מייצרת חיכוך עם הכוחות בשטח, מפריעה למילוי המשימה, מסיטה את הקשב המבצעי ועלולה לסכן את חיילינו". לדבריו, זהו מצב המחייב טיפול שורש מצד המערכת, ולא הפניית האש כלפי לוחמי מילואים.

ביסמוט המשיך ותקף: "מצופה היה מן הפיקוד הבכיר לחזק את הלוחמים ולעמוד מאחוריהם באופן בלתי מסויג, ולא לנקוט כלפיהם צעד הפוגע בהם ובשליחותם. היעדר הגיבוי מצד המערכת מערער את אמון הלוחמים בה, שוחק את רוחם וזורע הססנות מסוכנת בקרב לוחמים הנדרשים לפעול ברגע האמת".

"החלטה זו אינה נעצרת בפגיעה בלוחמים עצמם, היא מעניקה תחמושת בדיוק לאותו נרטיב שקרי שמקדמים אויבי ישראל נגד חיילי צה"ל בזירה הבינלאומית", הוסיף. בסיום המכתב דרש לבטל לאלתר את ההחלטה ולהשיב את הגדוד לפעילות מבצעית מלאה, "תוך הבהרה ברור כי צה"ל עומד מאחורי לוחמיו".

מוקדם יותר היום, דובר צה"ל פרסם את תחקיר התקרית. כפי שנחשף ב-i24NEWS - הרמטכ"ל אייל זמיר קבע כי מדובר בכישלון ערכי ומקצועי חמור, וקיבל את המלצות המפקדים בנושא. המשמעות היא, כי בין היתר תופסק התעסוקה המבצעית של הגדוד המדובר.

עם זאת, הגדוד יישאר בשירות מילואים ויבצע תהליך לחיזוק היסודות המקצועיים והנורמטיביים. הגדוד ישוב לפעילות בתום התהליך ובהתאם להחלטת מפקד הפיקוד. לצד זאת, בצה"ל קבעו כי הלוחם שתועד בתקרית - יודח, ונגד לוחם נוסף תיפתח בדיקה של המשטרה הצבאית. במידה והיא לא תעלה כלום - הוא יטופל משמעתית. במקביל לכך, שורת הפיקוד כולה תינזף - ממפקד המחלקה ועד מפקד הגדוד.