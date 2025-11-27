"החלטת ראש מאפיה": התגובות במערכת הפוליטית לחשיפת i24NEWS

במערכת הפוליטית הגיבו לחשיפת i24NEWS שפורסמה היום (חמישי) במהדורת חמש. שר התקשורת שלמה קרעי תקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ואמר: "ההחלטה שלה לבלום את הפנייה ללהב 433 היא החלטה של ראש מאפיה". השר הוסיף כי במידה ויש שופטים ששיתפו איתה פעולה - "גם אותם צריך לזמן לחקירה".

כאמור, מוקדם יותר היום חשפנו כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, מנעה באופן אישי את העברת המידע על פרשת הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי, לידי להב 433 - ובהמשך התערבה בזהות הגורם המשטרתי הספציפי שיחקור את הפרשה.

שר התקשורת קרעי הוסיף: "אולי עכשיו השופטים יתעוררו ויבינו מה באמת מתרחש מתחת לאף שלהם? אולי עכשיו המפכ״ל יפסיק לעצום עיניים ולא יאפשר לראש אח"מ לטייח את הפרשה? ואולי סוף סוף מישהו יחקור את היועמ"שית לשעבר באזהרה וימנע ממנה גישה לחומרי חקירה ולחקירות רגישות?".

שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת אמר כי "מהרגע הראשון היה ברור שהיועצת המשפטית לממשלה שותפה במעשה או במחדל, לפשע המשפטי הגדול ביותר בתולדות המדינה. היועמ"שית צריכה ללכת הביתה יחד עם הפצ"רית ויפה שעה אחת קודם. אין לנו אמון בה".

חבר הכנסת סעדה כתב ברשת X כי לא משנה כמה היועצת המשפטית לממשלה תנסה "לזהם ולשבש את החקירה, ולא משנה כמה הדיפ-סטייט יעבוד כדי לכסות - את ואנשי הפרקליטות תחקרו והצדק בפרשה הבלתי נתפסת הזו ייעשה".