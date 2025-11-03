חרף התנגדות היועמ"שית: הרפורמה של קרעי תעלה בכנסת

היועצת המשפטית לכנסת עו"ד שגית אפיק הודיעה כי הכנסת תדון ברפורמת השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי, וכי "חוק השידורים" של השר יעלה להצבעה בקריאה ראשונה היום (שני) במליאה. אפיק הוסיפה הערה על כך שהערה על התנגדות היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרה-מיארה, לחוק - צורפה לחוק עצמו: "למיטב ידיעתי, הערה מסוג זה או דומה לה, מעולם לא נכללה בחוברת הצעות החוק שפרסם המדפיס הממשלתי".

מסתמן כי רפורמת התקשורת של קרעי תגיע לוועדת הכלכלה בראשות חבר הכנסת דוד ביטן, למרות בקשתו של קרעי לוועדה מיוחדת, שכן ביטן עיכב יוזמות אחרות של קרעי בתחום התקשורת.

נזכיר כי בהרב-מיארה הודיעה בחודש ספטמבר האחרון כי היא מתנגדת לקידום הצעת החוק של קרעי, "חוק השידורים". בהחלטתה אמרה כי הצעה זו "טומנת בחובה סיכונים לפגיעה ממשית בחופש הביטוי והעיתונות, בין היתר בשל החשש למעורבות פוליטית בעבודת גופים המשדרים חדשות".

לפי הרפורמה, כזכור, תוקם רשות רגולציה חדשה. מדובר למעשה בגוף עצמאי, שמוסמך לפקח, לאכוף ולנהל את תחום שידורי הטלוויזיה והרדיו בישראל. כמו כן, תהיה חובה לבצע רישום לספקי תוכן וספקי חדשות כמו אתרי סטרימינג, ערוצי טלוויזיה, אתרי חדשות, אשר יחויב להירשם במרשם ייעודי.

עוד מתוכננת להיות רגולציה על תוכן מקומי - ספקי תוכן יחויבו בהשקעה בתוכן מקורי ישראלי. לבצע שקיפות ודיווח - חובה על גופי התקשורת לפרסם מידע פיננסי, לרבות השקעות בתוכן מקומי.

כמו כן, מתוכנן פיקוח על תחרות וריכוזיות כלומר איסור על בעלי שליטה בתחום החדשות לקדם אינטרסים פוליטיים או כלכליים דרך התכנים, ולבסוף הרפורמה תעודד הקמת ערוצי חדשות בטלוויזיה באמצעות אפיק שידור חינמי וסגירת מועצת הכבלים והלוויין.

לפי היועצת המשפטית לממשלה, סוגיות היסוד המעוררות סוגיות משפטיות וחוקיות כבדות משקל הן: בעלויות צולבות בכלי תקשורת, סמכויות דרישת מידע מגופי התקשורת, מדידת נתוני צפייה על ידי גוף של המדינה ועוד. "קידום הצעת החוק מציב חשש לפגיעה חמורה בחופש הביטוי והעיתונות, ומסכן את יכולתה של התקשורת החופשית בישראל לבצע את תפקידה החיוני בחברה דמוקרטית", נכתב.