הדיל של סמוטריץ': הטבות מס לאשקלון - רק אם יינתנו גם ליו"ש

הדיל של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עם הליכוד: הטבות המס לאשקלון יאושרו סופית - בתנאי שיגיעו הטבות מס גם ליהודה ושומרון. הכנסת אישרה היום (רביעי) בטרומית הצעת חוק של חבר הכנסת צבי סוכות שתעניק הטבות מס משמעותיות לעשרות רבות של יישובים ביו"ש, ובנוסף אישרה בקריאה ראשונה חוק שיעניק הטבות מס לאשקלון. עמיאל ירחי חשף הערב לראשונה ב"המהדורה המרכזית" את הפרטים על הדיל שנרקם.

מדובר כאמור בדיל של סמוטריץ' עם הליכוד, לפיו הטבות מס לאשקלון יקודמו ויאושרו סופית רק יחד עם הטבות מס לישובים ביהודה ושומרון. בציונות הדתית מתכוונים גם להצמיד את החוקים כך שיוכלו להתקדם רק יחד.

על רקע הדברים: לחץ של ראש עיריית אשקלון תומר גלאם, שמזוהה עם הליכוד, ועבודה של בכירים ביהודה ושומרון.

מוקדם יותר היום כאמור הצעת החוק להטבות מס לתושבי אשקלון אושרה בקריאה ראשונה בכנסת "כהוקרה על עמידתם האיתנה בחזית הטרור במשך למעלה משני עשורים וביתר שאת בשנתיים האחרונות במלחמת התקומה".

ההצבעה עברה פה אחד, בתמיכה של כלל חברי הכנסת במליאה. החוק מצטרף להחלטת הממשלה שהתקבלה לפני כחודשיים, להקצות 1.4 מיליארד שקלים לטובת המשך פיתוחה והתחדשותה של אשקלון.

שר האוצר סמוטריץ' אמר כי "תושבי אשקלון הם סמל לציונות חיה ונושמת, אנשים שממשיכים לבנות, לעבוד ולגדל משפחות על אף האיומים הבלתי פוסקים. הגבורה, העמידה האיתנה והאמונה בדרך הם מגדלור לכל אזרחי ישראל".

"החובה שלנו כמדינה היא לא רק להעריך במילים, אלא גם לתרגם את ההערכה הזו למעשים - והטבות המס הן אחד הביטויים לכך", הוסיף.

ראש עיריית אשקלון, תומר גלאם, הגיב גם הוא ואמר: "עשינו היום צעד נוסף במאבק הבלתי מתפשר שלנו למען הטבות במס לתושבי אשקלון. זה צודק, זה ראוי, זה מגיע להם, ולא ננוח עד שזה יגיע אליהם ישירות".