מבוכה לקואליציה: ההצבעה על הארכת צווי 8 למילואימניקים נדחתה - כי לא היה לה רוב

מבוכה לקואליציה: ההצבעה לאישור הארכת צווי המילואים נדחתה - אחרי שלא הושג היום (שלישי) רוב בהצבעה בוועדת חוץ וביטחון.

חבר הכנסת יולי אדלשטיין לא הגיע להצבעה. מאז הודח מתפקיד יושב ראש ועת חוץ וביטחון, אדלשטיין ניתק קשר עם הקואליציה.

יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, מסר: "מנענו כעת בועדת חוץ וביטחון את הרחבת הנטל על משרתי המילואים, בכך שבלמנו את ההצעה להארכת צווי 8 למילואימניקים. לקואליציה שוב אין רוב. בישראל יש ממשלת מיעוט לא מתפקדת ולא לגיטימית".

חברת הכנסת מיש עתיד, מירב בן ארי, כתבה: "300 אלף חיילי מילואים הם רוצים לגייס כדי לכבוש את עזה שוב, אבל לא מצאו מספיק חכים כדי להשיג רוב בהצבעה בועדה חוץ ובטחון, אז ההצבעה בוטלה. האופוזיציה התייצבה, הקואליציה נכשלה - עם ישראל הרוויח".