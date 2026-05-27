בעקבות חשיפת i24NEWS: חברת הכנסת מרב מיכאלי שיגרה היום (רביעי) מכתב דחוף ובהול ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה, שבו היא מתריעה מפני עיוות תוצאות הבחירות ודורשת את התערבותה המיידית למניעת חלוקת תלושי המזון של מפלגת ש"ס בשבועות הקרובים.

המכתב מגיע בעקבות הפרסום הראשון אמש במהדורה המרכזית של i24NEWS, לפיו יו"ר ש"ס אריה דרעי קיבל אישור עקרוני מהממונה החדש על התקציבים באוצר, מהרן פרוזנפר, לקדם מחדש את פרויקט חצי מיליארד השקלים, באופן שיביא לחלוקת התלושים לאזרחים ממש בימים הסמוכים לפתיחת הקלפיות של בחירות 2026.

"התוכנית תיתפר למידות בסיס התמיכה של ש"ס"

"אם התוכנית תצא לפועל, התלושים יוענקו לאזרחים בימים שלפני הבחירות", כתבה ח"כ מיכאלי בפנייתה ליועמ"שית, והזהירה מפני פגיעה אנושה בטוהר הבחירות. "חלוקת הטבה כלכלית ישירה, המזוהה וממותגת פוליטית כ'פרויקט הדגל' של מפלגה ספציפית רגע לפני פתיחת הקלפיות, מעלה חשד מהותי כי התוכנית תיתפר למידותיו של המגזר החרדי, בסיס התמיכה האלקטורלי של ש"ס, תוך קיפוח אוכלוסיות נזקקות שאינן משתייכות אליו".

מיכאלי הבהירה במכתבה כי יש צורך ב"התערבות משפטית לפני שהכסף יחולק, ולא בדיעבד", והציגה שלוש דרישות ברורות וחד-משמעיות מהיועמ"שית:

הקפאת התקציב: להורות לאלתר על הקפאת הקצאת התקציב וחלוקת תלושי המזון עד לאחר תום מערכת הבחירות לכנסת.

צינורות הרווחה בלבד: להנחות את משרד האוצר להעביר את כלל הסיוע התזונתי אך ורק דרך הצינורות המקצועיים המקובלים של משרד הרווחה, ללא שום מיתוג פוליטי ובעיתוי שאינו משפיע על שיקולי הבוחרים.

חקירת המהפך באוצר: להורות על פתיחה בבדיקה רשמית של נסיבות שינוי עמדת משרד האוצר, לרבות חשיפת זהות הגורמים שהפעילו לחץ על הדרג המקצועי להפוך את עמדתו החד-משמעית מן השנה שעברה, שבלמה את המיזם.

"היי סירי, תגדירי שוחד בחירות"

במקביל לפנייה המשפטית, חברת הכנסת מירב כהן (יש עתיד) שיתפה את הדיווח של הערוץ וצייצה בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלה עקיצה: "היי סירי, תגדירי שוחד בחירות".

כזכור, על פי החשיפה של כתבנו ארי קלמן, התוכנית שקודמה בימים האחרונים מהווה תפנית דרמטית בעמדת משרד האוצר. בעוד שבשנה שעברה דרג הפקידות בלם את המיזם, הפגישה שנערכה לאחרונה עם הממונה על התקציבים החדש סללה את הדרך לאישור התקציב המשמעותי.

באוצר ניסו לצנן אמש את הרוחות ומסרו בתגובה כי "אין שינוי בעמדה לפיה התמיכה חייבת להיעשות באמצעות משרד הרווחה ולנזקקים בלבד", אולם במערכת הפוליטית מבינים כי גיבוש הקריטריונים הנוכחי נעשה תחת לחץ כבד ומיועד לקרוץ למגזר ספציפי רגע לפני הליכה לקלפיות.