בכנסת ידונו בהצעה שתבלום את בנט; רה"מ לשעבר: "מפחדים"

הצעת חוק של חבר הכנסת אביחי בוארון (הליכוד) תעלה היום (ראשון) לדיון בוועדת שרים לחקיקה, לפיה כספים שמגייסת מפלגה חדשה ישמשו תחילה להחזרת חובות שנותרו במפלגות קודמות. בין היתר, הכוונה מאחורי ההצעה החדשה מיועדת בעצם למנוע מראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט להתמודד שוב.

לפי הצעת החוק, "מי שכיהן כיו"ר מפלגה שהודיע על כוונתו להתמודד בבחירות בראש רשימת מועמדים שתגיש מפלגה חדשה, בטרם חלפו 7 שנים מיום שסיים לכהן כיו"ר מפלגה שיש לה חובות - כל הכספים שיתקבלו מהמפלגה החדשה מכל מקור שהוא ישמשו ראשית להחזר חובות המפלגה המקורית, לפני שיעמדו לרשותה של המפלגה החדשה".

במילים פשוטות, ראש הממשלה לשעבר, שהותיר חובות של כ-20 מיליון שקלים במפלגות קודמות, יהיה חייב להשתמש בכספים שיגייס למפלגתו החדשה תחילה - כדי לסגור את החובות הישנים.

באדיבות ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט

בתגובה, תקף בנט: "רק שלטון כושל שעסוק בשרידות אישית ופוליטית, מפחד להתמודד מולי. לכן הוא מנסה להעביר חוק אנטי-דמוקרטי ופרסונלי שנועד לבלום אותי מלרוץ ומהמדינה להתקדם לאיחוי ושיקום. זה לא יעזור. החוק לא חוקתי וייפסל מיד. אנחנו ננצח, נאחד את העם, ונשקם את ישראל".