ח"כ צבי סוכות ביקר אמש (שני) את בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני, בבית מעצר השיקמה באשקלון, שם הוא מוחזק בשל מעורבות בפרשת הברחות סיגריות לרצועת עזה.

כפי שפרסמנו, הביקור מגיע לאחר פנייתו של ח״כ סוכות לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שאישר את הדרישה לפגוש את זיני.

בתום הביקור, ח"כ סוכות מסר כי "אני יוצא מביקור ארוך אצל בצלאל זיני, אדם שעשה למעלה מ-800 ימי מילואים, נלחם בעזה במסירות נפש וסיכן את החיים שלו עבור עם ישראל, כדי להביא להכרעה וניצחון בקרב. הוא מכחיש את כל החשדות נגדו ומאמין בחפותו. אנחנו לא נרפה ונמשיך להילחם עבורו למען האמת".

ב-5 בפברואר הוגש כתב אישום נגד זיני, בגין הברחת סיגריות לרצועה בזמן שירות המילואים שלו. שני חיילים נוספים חשודים בכך. זיני מואשם באחד הסעיפים החמורים בספר החוקים, סיוע לאויב בעת מלחמה. אביו של בצלאל זיני הגיב: "מערכת המשפט תופרת סעיפי אשמה רק לצדיקים".

זיני היה במילואים ואחראי על המעטפת הלוגיסטית של "כוח אוריה", ובעל היתרי כניסה של שיירות כלים לתוך הרצועה. כתבי אישום נוספים הוגשו נגד אביאל בן דוד, בן 31 מקריית גת, חייל מילואים ב"כוח אוריה", ונגד אמיר דב הלפרין (38), שהכיר את בן דוד.