החרדים מחריפים את הטון על חוק הגיוס: גפני מאיים בפיזור הכנסת

פרסום ראשון: המפלגות החרדיות מחריפות את הטון בנושא חוק הגיוס. בימים האחרונים, יושב ראש מפלגת יהדות התורה, ח"כ משה גפני, שיגר אולטימטום לאנשי ראש הממשלה בנושא חוק הגיוס, והציב דד ליין לסוגייה, כך פרסם הערב (רביעי) לראשונה כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

כאמור, כחלק מהאיום - גפני הודיע כי חוק הגיוס לא יעבור עד לאמצע חודש ינואר - סיעתו לא תתמוך בתקציב בקריאה ראשונה - מה שעלול להוביל לפיזור הכנסת. לדבריו, הם לא מהססים לעשות זאת.

במפלגות החרדיות ממתינים בציפייה להכרעת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, אשר צפויה להתכנס השבוע. בסיעת בדגל התורה מתעקשים לקבל החלטה משותפת לתמיכה בחוק. גפני אף מעביר מסר מאיים לשותפיו למפלגה באגודת ישראל, שלהם הוא אומר: "אם תתנגדו לחוק - נפרק את השותפות הפוליטית". משמעות הדבר - שלא ירוצו יחד בבחירות הבאות.

דבריו של ח"כ גפני מגיעים למרות המאמצים של הקואליציה לקדם את חוק הגיוס, אשר קיימה בשבועות האחרונים סדרת דיונים בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת על מנת לזרז את הבאת הצעת החוק להצבעה במליאה.