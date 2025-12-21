גם השבוע יתקיימו בכנסת בליץ של דיונים לקידום חוק הגיוס. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי חשף הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" תיעוד בלעדי של יו"ר ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט, באירוע סגור, בו הוא הבטיח: "אני אגן על החרדים בחירוף נפש".

לפי התיעוד, ביסמוט האשים שהאופוזיציה הקטינה את הצבא, והכריז כי "יש לי הערצה ללומדי התורה". עוד הבטיח: "תוך שלוש שנים 23 אלף ו-60 גדודי מילואים".

ח"כ אביגדור ליברמן תקף בחריפות לאור פרסום התיעוד: "הצניחו בובה לתפקיד החשוב הזה וכעת הבוביסמוט אומר בפומבי שיגן על החרדים בחירוף נפש. לא על החיילים, אלא על המשתמטים".

גם ח"כ ולדימיר בליאק הגיב בחריפות: "במקום להגן על משרתי המילואים ובני משפחותיהם, ביסמוט מגן על המשתמטים. זה לא יו"ר ועדת החוץ והביטחון. זה פרוקסי של גולדקנופף ופרוש".

ח"כ נאור שירי הוסיף: "לא על: החיילים. המילואימניקים. משפחות המילואימניקים. ילדי המילואימניקים. אנשי הקבע. קואליציית שלום נתניהו. ידעו כל חיילי צה"ל - בועז ביסמוט מגן רק על הכיסא שלו".

