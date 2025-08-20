"קיבלתי הוראה לשבת": סטודנט חסם את לשכת לוין בפני מיארה

מומלצים -

פרשת "גן נעול" - פרסום ראשון: בעוד היועצת המשפטית לממשלה ממתינה להכרעת בג"ץ בעתירה שתאפשר לה לעבוד מתוך לשכת שר המשפטים, התרחש אירוע מביך בלשכה בתל אביב - שנחשף לראשונה הערב (רביעי) במהדורה המרכזית של i24NEWS.

כאשר הגיעה היועצת ללשכה לאחר שהמנעול כבר הוחלף, היא ראתה שהלשכה פתוחה. אך עם כניסתה, גילתה סטודנט יושב בפנים. כשביקשה ממנו לעבור לחדר אחר במתחם, השיב לה: "קיבלתי הוראה לשבת בלשכה", למרות ששר המשפטים יריב לוין לא היה נוכח בתל אביב באותו הזמן. ‏היועצת נאלצה להסתפק בקומה 24, ועבדה מלשכת המשנה שלה לעניינים בינלאומיים.

האירוע משקף את המתח המתמשך בין היועצת לשר, שממשיך לא לאפשר שימוש בלשכתו - גם כשהיא פנויה - וממחיש את משחקי החתול-והעכבר המתמשכים בין השניים. שר המשפטים לוין לא מסר תגובה.

כך לדוגמא, מוקדם יותר החודש, נהגו של שר המשפטים יריב לוין החליף את מנעול לשכתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בתל אביב - ומנע ממנה להיכנס.

בתגובה מסרה לשכת לוין כי "מדובר בטענה שהיא לא פחות מהזויה". עוד נמסר כי "המנעולים בלשכת השר בתל אביב אכן הוחלפו. הלשכה היא לשכתו של השר ולא של עו"ד בהרב-מיארה. הניסיון שלה לעשות שימוש לא מורשה בלשכת השר הוא עוד דוגמה להתנהלות תמוהה מצד מי שכבר הודחה מתפקידה".