חשד לאלימות: אלכס שפרן, יועץ בלשכת השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, טען היום (שלישי) כי הותקף על ידי ראש המטה שלה. עוד נטען כי הוא הוטח לרצפה במהלך האירוע, וספג חבלה ברגליו - שהובילה לאשפוז בבית החולים.

הוא טען כי העימות הפיזי ביניהם כלל חילופי מהלומות. תלונה הוגשה במשטרה בגין התקרית, ובלשכה טוענים שהאירוע התרחש בנוכחות השרה.

שפרן התייחס לפרטים וכתב בחשבון ה-X שלו: "הנושא מצוי בטיפול הגורמים המוסמכים, לרבות נציבות שירות המדינה ומשטרת ישראל. יצויין כי לשרה סילמן אין כל קשר או מעורבות באירוע. ברצוני להודות על התמיכה ועל הדאגה שאני מקבל בשעות האחרונות".