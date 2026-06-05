סקר "קבינט שישי": האם היועמ"שית צריכה להתפטר אחרי ההפסדים בבג"ץ?

עתירתה של היועמ"שית לממשלה למינוי רומן גופמן לראשות המוסד נפסלה השבוע - אחד מתוך מספר מפלות של היועמ"שית בעתירותיה נגד הממשלה. סקר "קבינט שישי" שערך מכון הסקרים דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון, ושודר הערב (שישי), בדק את השאלה: האם היועמ"שית הייתה צריכה להתפטר בעקבות ההפסדים שהיא נוחלת בבג"ץ בעתירות שהיא מגישה נגד הממשלה?

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51% מכלל המשיבים לסקר ענו שהיועמ"שית צריכה להתפטר, ו-41% ענו שלא. 8% אמרו שהם לא יודעים.

עוד שאלנו - האם התנהלותה של היועמ"שית מול הממשלה שינתה את עמדתכם בנוגע לרפורמה במערכת המשפט? 81% ענו שעמדתם לא השתנתה. 10% ענו שדעתם השתנתה ושכעת הם בעד הרפורמה. 5% ענו שדעתם השתנתה וכעת הם נגד הרפורמה. 4% ענו שהם לא יודעים.

בנוסף שאלנו לגבי הפסקת האש בין ישראל ולבנון: האם לדעתכם נתניהו היה צריך לפעול נגד עמדת טראמפ ולתקוף בביירות, גם במחיר משבר עם הממשל האמריקני? 46% השיבו שלא, בעוד ש-38% ענו שכן. 16% אמרו שהם לא יודעים.

בתוך כך, בתוכנית "סופהשבוע" עם דניאל רוט אבנרי, בדקנו מי הכי מתאים לשמש כשר הביטחון. במקום הראשון נמצא עופר וינטר - עם 44 אחוזים בקרב כלל המדגם, ו-61 אחוזים בקרב מצביעי גוש הקואליציה.

גדי איזנקוט זוכה ב-21% בכלל המדגם ו-4% בלבד בקרב מצביעי גוש הקואליציה. שר הביטחון המכהן ישראל כ"ץ זוכה ב-13% בלבד בכלל המדגם ו-18% בקרב גוש הקואליציה והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ב-11% בקרב כלל המדגם ו-15% בקרב מצביעי גוש הקואליציה.

לצד זאת, שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן עם 12% בקרב כלל המדגם ו-2% בלבד בקרב מצביעי גוש הקואליציה.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור i24NEWS, בתאריך ה-28 במאי 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 510 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.3% ± בהסתברות של 95%.