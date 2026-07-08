הריב על המינוי: בן גביר רוצה לקדם את ראש חטיבת האבטחה - המפכ"ל מתנגד | משה שטיינמץ

מחלוקת נוספת: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר רוצה לקדם לדרגת ניצב את תת ניצב אופיר בוקי, ראש חטיבת האבטחה במשטרה, הממונה על רשיונות נשק, כך פרסם היום (רביעי) פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ'. ל-i24NEWS נודע, כי המפכ"ל רנ"צ דני לוי מתנגד - והדבר תוקע את את סבב מינויי הניצבים במשטרה.

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כאמור, השר לביטחון לאומי מעוניין להפוך את חטיבת האבטחה לאגף, ולקדם לדרגת ניצב את ראשה - בוקי, שנחקר בעבר במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) בחשד שנתן רישיון נשק לראש הלשכה של השר בן גביר. יש לציין כי התיק נגדו נסגר מחוסר אשמה.

היוזמה להקים אגף אבטחה עלתה לפני כשנה, ולאחר עבודת מטה מבקש לאחרונה השר לקדם את המינוי. התנגדות המפכ"ל מעכבת את סבב מינויי הניצבים שאמור היה לצאת לדרך כבר לפני כמה שבועות.