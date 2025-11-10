הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את חוק עונש מוות למחבלים

הצעת חוק עונש מוות למחבלים של חברת הכנסת לימור סון הר-מלך אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת הערב (שני). 39 חברי כנסת הצביעו בעד החוק, ו-16 הצביעו נגדו, וההצעה תוחזר לדיון בוועדה לביטחון לאומי. במהלך הדיון התפתח עימות סוער, כמעט אלים, בין יושב ראש רשימת חד"ש-תע"ל איימן עודה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לאחר שהראשון אמר בנאומו כי "אתם תעופו, והעם הפלסטיני יישאר".

העימות כאמור התפתח לאחר נאומו של חה"כ עודה בו אמר: "רציתם לעשות טרנספר, ונכשלתם - לכן אתם במשבר אידיאולוגי". "אתם תעופו, והעם הפלסטיני יישאר", הוסיף כאמור.

להצעת החוק הוצמדה הצעה של חה"כ ניסים ואטורי והצעה של חה"כ עודד פורר וקבוצת חברי כנסת. ההצעה קובעת כי מחבל שרצח אזרח ישראלי ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו, דינו מיתה, ועונש זה בלבד.

בנוסף, ההצעה משנה את הדין שניתן יהיה לגזור עונש מוות בבית משפט צבאי ברוב רגיל של השופטים, ולא פה אחד, ולא ניתן יהיה להקל בעונשו של מי שנגזר עליו עונש מוות בגזר דין סופי.

צילום מתוך שידורי ערוץ הכנסת

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "חוק העונשין, התשל"ז 1977 קובע עונש של מאסר עולם על עבירת רצח. הניסיון מלמד כי עונש זה אינו מרתיע מחבלים, שכן רבים מהם מניחים שתקופת מאסרם תקוצר משמעותית בעסקאות הכוללות שחרור אסירים. מחבלים רבים אף חזרו לסורם והמשיכו בפעילות טרור לאחר שחרורם. מאחר שעונש המאסר אינו מרתיע דיו, מוצע לקבוע כי דינם של מחבלים על מעשי רצח שביצעו יהיה מיתה. עונש זה יהיה בו כדי להרתיע וכך למנוע ביצוע מעשי טרור נוספים".

צילום מתוך שידורי ערוץ הכנסת

בן גביר, שחילק כאמור בקלאוות במליאה לאחר אישור הצעת החוק, אמר: "מי שרצח, אנס וחטף את ילדינו ובנותינו, לא זכאי לראות אור יום ודינו צריך להיות מוות". "חוק עונש מוות הוא לא רק צעד ערכי וצודק, אלא גם קריטי לביטחון המדינה", הוסיף.

יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן אמר: "מחבל צריך למות - בשדה הקרב או במשפט. חוק עונש מוות למחבלים של ישראל ביתנו עבר בקריאה ראשונה. ביטחון ישראל הוא קונצנזוס. ממשיכים לשלב הבא".

במפלגת ש"ס החליטו לא להצביע בעד החוק - ונעדרו כולם. חבר הכנסת יעקב אשר וחבר הכנסת אורי מקלב מדגל התורה הצביעו נגד. יש עתיד נעלמו מהכנסת במהלך הדיון, מלבד חה"כ מירב בן ארי, ולא רצו להצביע נגד או בעד.