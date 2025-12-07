רע"מ תיפרד ממועצת השורא? חה"כ מגיב: "לא הבנתי מה הכוונה"

אמש (שבת) הצהיר יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס כי המפלגה תיפרד ממועצת הדת המוסלמית. בריאיון עם חבר הכנסת וליד טאהא ב"מהדורת 15" הוא טען כי הוא "לא יודע בדיוק למה התכוון עבאס".

"תמיד נלחמנו עבור אזרחי המדינה הערבים כדי לשרת אותם, ואנחנו עושים זאת", אמר טאהא, והוסיף כי "תמיד רע"מ נהנתה מחופש פעולה מוחלט מצד המוסדות האחרים של התנועה האיסלאמית, ואף אחד לא מנע מאיתנו לעשות כלום. נהפוך הוא - הם תמיד נתנו גיבוי לכל הצעדים הפוליטיים שלנו".

"אני אעשה לך סדר נדב. מועצת השורא לא בוחרת אותנו, אלא האסיפה הכללית", אמר טאהא. "נתניהו מעליל נגדנו עלילות דם, לא כי אנחנו חלילה פועלים בניגוד לחוק - אלא כי הוא חושש ממעורבות יתר של האזרחים הערבים בבחירות הבאות, שיביאו להפסד שלו", הוסיף.

