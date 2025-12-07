ששון שאולוב יפיע בפני פעילי ליכוד? "מדובר בטובת הנאה"

הכתב בכנסת של i24NEWS, עמיאל ירחי, פרסם היום (ראשון) כי שר הכלכלה ניר ברקת יממן הופעה חינם של הזמר ששון שאולוב לפעילי הליכוד ביום שלישי הקרוב. זאת, כאשר צפויים בחודשים הקרובים פריימריז במפלגה, לאור העובדה שישראל נכנסה לשנת בחירות.

ברקת פרסם הזמנות לאירוע שיתקיים באקספו תל אביב ובהן הובטחה הופעה, חנייה חינם וכיבוד קל. מיתוג האירוע: "אחדות וניצחון ישראל". "המעוניינים בהופעה חינם של ששון שאולוב שישלחו הודעה ואעביר להם את הלינק להרשמה", נכתב.

מנגד, נעשתה פנייה של חבר הכנסת ולדימיר בליאק מ"יש עתיד" למבקר המדינה מתניהו אנגלמן, בה התבקש לאסור על קיום האירוע במתכונתו הנוכחית מאחר ומדובר בתעמולת בחירות.

"ניתן לראות במה שמאורגן בהופעה טובת הנאה עבור נבחר ציבור ונדרש לבחון גם כן האם המפלגה הצהירה על התרומה. מדובר במהלך המנוגד לחוק הבחירות ולהנחיות מבקר המדינה", נכתב בבקשה שהוגשה.