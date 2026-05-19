מבקר הליכוד חשף: השתמשו שלא כדין בפרטי אשראי של חברי מפלגה

מבקר הפנים של מפלגת הליכוד, עו"ד שי גלילי, הוציא היום (שלישי) את חוות דעתו והמליץ על המתווה לבדיקה ולסיום פרשת "הזיופים בבחירות לוועידה". בדרך חשף כי התרחשה פגיעה חמורה בזכות לפרטיות של חברי המפלגה עת שמנהלת המפלגה השיגה, שמרה ועשתה שימוש שלא כדין בפרטי כרטיסי האשראי של המועמדים השונים, שלא למטרה שלשמה הם נמסרו.

המכתב מגיע בתגובה לדרישת היועץ המשפטי של הליכוד, עו"ד אבי הלוי, שביקש לבטל את החלטת ועדת הבחירות ולמנות גורם חיצוני לבדיקת החשדות כי מועמדים לא שילמו מכיסם את דמי ההשתתפות.

במכתב דחוף לממלא מקום מנכ"ל המפלגה, דוד שרן, המבקר גלילי מבהיר כי הוא תומך בצורך בבדיקה ממשית ובקיומם של שימועים לחברים הרלוונטיים, אך מתנגד נחרצות לשילוב גורם חיצוני. לדבריו, גורם מחוץ למפלגה עלול להחזיק בהשקפת עולם מנוגדת או יריבה לליכוד ולהפעיל שיקולים זרים תת-מודעים. מעבר לכך, הוא מדגיש כי אין כל הסמכה בחוקת המפלגה להאציל סמכות זו החוצה, וכי חברי ועדת הבחירות מחויבים להפעיל את שיקול דעתם באופן אישי מכוח חובת הנאמנות שלהם.

גלילי מוסיף כי אין לקבל את הטענה לפגיעה מאסיבית ב"טוהר הבחירות". הוא מסביר כי האיסור בחוק המפלגות על תשלום של אדם אחר נוגע לזכות הצבעה ולא לזכות להתמודד. כמו כן, מדובר בחיוב וולנטרי של המפלגה ולא בחיוב סטטוטורי, ולא קיים קשר סיבתי בין זהות המשלם לתוצאות הבחירות, שכן הבוחרים בקלפי כלל לא היו מודעים לפרט זה.

המבקר מפרט כי פגיעה גורפת בזכויות החברים ללא בדיקה פרטנית ושימוע אינה מתקבלת על הדעת ונוגדת את כללי הצדק הטבעי. הוא מציין, על בסיס ניסיון העבר, כי קיימים מקרים לגיטימיים שבהם חברים שילמו מכספם במזומן אך השתמשו טכנית בכרטיס אשראי של אדם אחר או רכשו במשותף כרטיס מבנק הדואר - וזאת כדי להגן על פרטיותם או להימנע מהוראות קבע.

יתרה מכך, הוא מאשים כאמור את מנהלת המפלגה בהטעיית החברים. לדבריו, באתר האינטרנט של המפלגה הופיעה בתום התשלום חלונית שהציעה ואף עודדה מועמדים לשלם עבור מועמדים נוספים באותו כרטיס. על פי הפסיקה, מדגיש המבקר, רשות שהציגה מצג אקטיבי שהטעה את האזרח, מושתקת מלהענישו או לשלול את זכויותיו לאחר מכן.

החשיפה: פגיעה חמורה בפרטיות חברי המפלגה

גלילי חושף פגיעה קשה, כלשונו, בזכות היסוד לפרטיות של חברי הליכוד. הוא מציין כי מנהלת המפלגה השיגה מחברות האשראי נתונים אישיים (כמו שם ותעודת זהות של בעל הכרטיס) למרות האיסור המוטל עליהן. כמו כן, המנהלת שמרה את פרטי כרטיסי האשראי מהטפסים הידניים במקום למחוק אותם מיד לאחר הסליקה החד-פעמית, והשתמשה בהם לצורך הצלבות והכנת דו"ח חשבונאי לוועדת הבחירות - שימוש המנוגד לחלוטין למטרה לשמה נמסרו.

המתווה המסתמן: שימוע פנימי מול שופטים בדימוס

בסיכומם של דברים, ממליץ עו"ד גלילי לוועדת הבחירות לאמץ מתווה פנימי מוגדר:

ועדת שימוע: שני שופטים בדימוס - יו"ר ועדת הבחירות מנחם נאמן ויו"ר ועדת הפיקוח יעקב שמעוני, יערכו בעצמם את השימועים האינדיבידואליים למועמדים החשודים.

קבלת החלטות וזכות תיקון: השופטים יעבירו המלצות לכלל חברי ועדת הבחירות לקבלת החלטה סופית. למועמדים שיפסלו תינתן הזכות לתקן את הפגם או להגיש עתירה לבית הדין של המפלגה.

כינוס הוועידה: רק לאחר מיצוי וסיום הפרוצדורה הזו, יכונס מושב ועידת המפלגה בהרכבו הסופי והמאושר.