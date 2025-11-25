לפיד יעלה להצבעה בכנסת את תוכנית 20 הנקודות של טראמפ

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הודיע היום (שלישי) כי יביא בשבוע הבא להצבעה במליאת הכנסת את ההחלטה לקבל ולאשרר את תוכנית 20 הנקודות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

"העם הישראלי כולו אסיר תודה לנשיא טראמפ על כך שהוביל עסקה אמיצה לשחרור החטופים הישראלים", מסר לפיד, "אנו תומכים בנשיא טראמפ ומחזקים את ידו במאמצים למימוש שלבי התוכנית. אני מצפה מכלל המפלגות להצביע בעד תוכנית הנשיא".

פירוט תוכנית טראמפ שפרסם לפיד:

• סעיף 1: עזה תהיה אזור מפורז ונטול טרור, שאינו מהווה איום על שכנותיה.

• סעיף 2: עזה תפותח מחדש לטובת תושבי עזה, שסבלו במלחמה.

• סעיף 3: אם שני הצדדים יסכימו להצעה, המלחמה תסתיים באופן מיידי. כוחות ישראליים ייסוגו לקו המוסכם כדי להתכונן לשחרור בני ערובה. במהלך תקופה זו, כל הפעולות הצבאיות, כולל הפצצות אוויריות וארטילריות, יושעו, וקווי הקרב יישארו מוקפאים. עד להשלמת התנאים לנסיגה מדורגת מלאה.

• סעיף 4: תוך 72 שעות מקבלת הסכם זה בפומבי על ידי ישראל, כל החטופים, חיים ומתים, יוחזרו.

• סעיף 5: לאחר שחרור כל החטופים, ישראל תשחרר 250 מחבלים רוצחים שנשלחו למאסר עולם ועוד 1,700 עזתים שנעצרו לאחר ה-7 באוקטובר 2023, כולל כל הנשים והילדים. עבור כל חטוף חלל ישראלי ששרידיו ישוחררו, ישראל תשחרר את שרידיהם של 15 עזתים מתים.

• סעיף 6: לאחר החזרת כל החטופים, חברי חמאס שיתחייבו לדו-קיום בשלום ולנטרול נשקם יקבלו חנינה. חברי חמאס שירצו לעזוב את עזה יקבלו מעבר בטוח למדינות המקבלות.

• סעיף 7: עם קבלת ההסכם, יישלח סיוע מלא באופן מיידי לרצועת עזה. כמויות הסיוע יהיו עקביות עם מה שנכלל בהסכם מ-19 בינואר 2025, לרבות שיקום תשתיות (מים, חשמל, ביוב), שיקום בתי חולים ומאפיות, והכנסת ציוד לפינוי הריסות ופתיחת כבישים.

• סעיף 8: כניסת וחלוקת הסיוע תתבצע ללא התערבות מצד שני הצדדים באמצעות האומות המאוחדות וסוכנויותיה, הסהר האדום ומוסדות בינלאומיים אחרים שאינם קשורים לאף אחד מהצדדים. פתיחת מעבר רפיח בשני הכיוונים תהיה כפופה לאותו מנגנון שיושם במסגרת ההסכם מ-19 בינואר 2025.

• סעיף 9: עזה תנוהל תחת ממשלת מעבר זמנית של ועדה פלסטינית טכנוקרטית וא-פוליטית, שתהיה אחראית על הניהול היומיומי של שירותים ציבוריים ורשויות מקומיות. הועדה תורכב מפלסטינים מוסמכים ומומחים בינלאומיים, תחת פיקוח של גוף מעבר בינלאומי חדש – “מועצת השלום”, בראשות הנשיא טראמפ, וחברים נוספים שיפורסמו בהמשך, כולל ראש הממשלה לשעבר טוני בלייר. הגוף יקבע את המסגרת ויטפל במימון פיתוח עזה מחדש עד למועד בו הרשות הפלסטינית תשלים את תוכנית הרפורמה שלה, כפי שמתואר בתוכנית השלום של טראמפ בשנת 2020 ובהצעה הסעודית-צרפתית, ותוכל להחזיר את השליטה על עזה בצורה בטוחה ויעילה.

• סעיף 10: תוכנית פיתוח כלכלי של טראמפ לשיקום והעצמת עזה תיווצר על ידי כינוס פאנל מומחים שסייעו בהיווצרות כמה מערי הפלא המודרניות המשגשגות במזרח התיכון.

• סעיף 11: יוקם אזור כלכלי מיוחד עם תעריפי מכסים וגישה מועדפים שייפתחו במשא ומתן עם המדינות המשתתפות.

• סעיף 12: איש לא ייאלץ לעזוב את עזה, ואלו המעוניינים לעזוב יהיו חופשיים לעשות זאת ולחזור. התוכנית מעודדת אנשים להישאר ומציעה להם את ההזדמנות לבנות עזה טובה יותר.

• סעיף 13: חמאס ופלגים אחרים מסכימים שלא יהיו להם כל תפקיד בשלטון של עזה, באופן ישיר, עקיף או בכל צורה שהיא. כל התשתיות הצבאיות, הטרור וההתקפיות, כולל מנהרות ומתקני ייצור נשק, יושמדו ולא ייבנות מחדש. יהיה תהליך של פירוז עזה תחת פיקוח פקחים עצמאיים, שיכלול הוצאת נשק באמצעות תהליך מוסכם של פירוק, ונתמך על ידי תוכנית רכישה ושילוב מחדש במימון בינלאומי, כולן מאומתות על ידי הפקחים העצמאיים. עזה החדשה תהיה מחויבת במלואה לבניית כלכלה משגשגת ולדו-קיום בשלום עם שכנותיה.

• סעיף 14: שותפים אזוריים יספקו ערובה להבטיח שחמאס והפלגים בו יעמדו בהתחייבויותיהם ושעזה החדשה לא תהווה איום על שכנותיה או על אזרחיה.

• סעיף 15: ארצות הברית תעבוד עם שותפים ערביים ובינלאומיים לפיתוח כוח ייצוב בינלאומי זמני (ISF) שייפרס באופן מיידי בעזה. ה-ISF יאמן ויספק תמיכה לכוחות משטרה פלסטיניים מאומנים בעזה, ויתייעץ עם ירדן ומצרים. הכוח יהיה פתרון ביטחון פנים לטווח ארוך, יעבוד עם ישראל ומצרים לאבטחת אזורי הגבול, ויפעל למניעת כניסת תחמושת לעזה תוך הקלה על זרימה מהירה ובטוחה של סחורות. מנגנון ביטול סכסוכים יוסכם על ידי הצדדים.

• סעיף 16: ישראל לא תכבוש או תספח את עזה. ככל שכוח הייצוב הבינלאומי יבנה שליטה ויציבות, צה”ל ייסוג על סמך סטנדרטים, אבני דרך ולוחות זמנים הקשורים לפירוז שיוסכמו בין צה”ל, כוח הייצוב, הערבים וארצות הברית. באופן מעשי, צה”ל ימסור בהדרגה את שטח עזה הכבוש לידי כוח הייצוב, בהתאם להסכם עם רשות המעבר, עד שייסוג לחלוטין מעזה – למעט נוכחות ביטחונית בהיקף שיישאר עד שעזה תהיה מוגנת כראוי מכל איום טרור מחודש.

• סעיף 17: במקרה שחמאס יעכב או ידחה הצעה זו, האמור לעיל, כולל מבצע הסיוע המוגדל, יתקיים באזורים נקיים מטרור שהועברו מצה”ל לכוחות הביטחון.

• סעיף 18: יוקם תהליך דיאלוג בין-דתי המבוסס על ערכי הסובלנות ודו-קיום בשלום, במטרה לשנות דפוסי חשיבה ונרטיבים של פלסטינים וישראלים על ידי הדגשת היתרונות שניתן להפיק משלום.

• סעיף 19: בעוד שפיתוח מחדש של עזה מתקדם וכאשר תוכנית הרפורמה של הרשות הפלסטינית תבוצע בנאמנות, ייתכן סוף סוף שיהיו התנאים לדרך אמינה להגדרה עצמית ומדינה פלסטינית, שארצות הברית מכירה בה כשאיפת העם הפלסטיני.

• סעיף 20: ארצות הברית תקים דיאלוג בין ישראל לפלסטינים כדי להסכים על אופק פוליטי לקיום משותף בשלום ומשגשג.