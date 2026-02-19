הסנקציות של הליכוד נגד החרדים: עיכוב חוק להרחבת סמכויות בתי הדין הרבנים

מתיחות הביטחונית מתחממת - המתיחות בקואליציה מתרחבת, כתבנו בכנסת עמיאל ירחי מפרסם היום (חמישי) על מהלך כמעט ראשון של הליכוד נגד הסיעות החרדיות.

הקואליציה מעכבת חוק דגל של החרדים להרחבת סמכויות בתי הדין הרבנים, במקביל החרדים מונעים מחוקים של הליכוד לעבור - וכעת הגיעה התגובה. החרדים יכריעו בשבוע הבא אם לקדם חוק גיוס גם ללא אישור משפטי.

כזכור, משבר חוק הגיוס והתקציב הגיע לשיאו כשהחרדים הצביעו בעד פיצול חוק ההסדרים, מה שמאפשר התקדמות תקציבית לשנת 2026, אך הפערים המרכזיים בחוק הגיוס נותרו בלתי פתורים. בקואליציה מעריכים כי העימותים סביב מעמד העריקים, הפיקוח והסנקציות עדיין בלתי ניתנים לגישור.

החרדים התפשרו על שני סעיפים מרכזיים: הקמת ועדה מייעצת, שתפקידה לייעץ אך לא לקבל החלטות על מי לא עומד ביעדי הגיוס, והעברת החוק כהוראת שעה, צעד זמני שמאפשר את התקדמות התקציב מבלי לפתור את הפערים באופן קבוע.

עם זאת, הפערים העיקריים נוגעים למעמד העריקים, מי מפקח על יישום החוק, ואילו סנקציות יופעלו נגד מי שלא יעמוד ביעדים - נושאים שממשיכים להוות מוקד מחלוקת בין החרדים לבין היועצת המשפטית לכנסת.

במקביל, החרדים מנסים לחלץ הישגים נוספים בתחום תקציב החינוך החרדי, במטרה לחזק את מערכת החינוך העצמאית. באגודת ישראל, המתנגדים להסכמה, הביעו כעס: "מוכרים את הציבור החרדי", והדגישו כי הפשרה בתקציב באה על חשבון עקרונות הגיוס.