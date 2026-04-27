"איזה רב ייתן היתר לפיקוח נפש?": הדיון הסוער על ההילולה במירון

ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה הלילה (בין ראשון לשני) שלא לקיים את אירועי הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון במתכונת רבת משתתפים, אלא במתכונת סמלית בלבד - זאת מחשש לאירוע רב נפגעים בשל שבריריות הפסקת האש מול לבנון. ההחלטה נתקבלה לאחר דיון קבינט מצומצם שנערך ועסק בין היתר בנושא זה.

במהלך הדיון, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר, אמר: "הסיפור כאן זה לא איראן אלא לבנון, כשההתראה קצרה מאוד. גם אם היו רק כמה אלפים במירון על ההר המשמעות שאם משוגרת רקטה או כטב"ם - זה אסון".

חבר הכנסת מאיר פרוש: "למה מבטלים עכשיו? כולם מסכימים שאם תימשך הפסקת האש אז תהיה הילולה. למה דווקא נגד החרדים?".

נתניהו השיב: "אנחנו מדברים על ירי מלבנון, לא מאיראן".

השר איתמר בן גביר: "הפוך הרב פרוש. אנחנו דואגים שלא יפגעו חרדים כמו שדואגים שלא יפגעו אחרים, אני כואב שצריך לבטל אבל לא מוכן לקחת סיכון אפילו על חיים של אדם אחד שמגיע להתפלל במירון. איזה רב ייתן היתר לפיקוח נפש של ממש?".

פרוש תהה - "למה בירושלים כן פתחו את טדי?", ונתניהו השיב: "זה לא אותו הדבר. זה בירושלים, בצפון זמן ההתראה שונה לחלוטין".

השרה מירי רגב הוסיפה: "מספיק שטיל יפול על אוטובוס אחד. גם אני נגד לקחת סיכון", ונתניהו סיכם: "הפסקת האש שברירית ואי אפשר לקחת סיכון".