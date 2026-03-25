חשיפת ההתכתבות בין יועצי רה״מ מיד לאחר חילוץ ארבעת החטופים מעזה במבצע ארנון

פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג חשף הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי התכתבויות בין יועצי ראש הממשלה בנימין נתניהו, מה-8 ביוני 2024, היום בו חולצו ארבעה חטופים מרצועת עזה ב"מבצע ארנון".

פלדשטיין: "רוצה לעשות מהלך?".

אוריך: "כן".

פלדשטיין: "תן לו שיחה עם עוד משפחה. לא רק נועה. זה יטריף את כולם".