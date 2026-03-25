חשיפת ההתכתבות בין יועצי רה״מ מיד לאחר חילוץ ארבעת החטופים מעזה במבצע ארנון

פרשננו המשפטי חשף את תחלופת הודעות בין יועצי ראש הממשלה מבוקר ה-8 ביוני 2024 - בו חולצו ארבעה חטופים מרצועת עזה • "תן לו שיחה עם עוד משפחה, לא רק נועה" • הציטוטים המלאים

אבישי גרינצייג
אבישי גרינצייג ■ פרשן לענייני משפט
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
התכתבויות יועצי רה"מ לאחר "מבצע ארנון" לחילוץ חטופים מעזה
התכתבויות יועצי רה"מ לאחר "מבצע ארנון" לחילוץ חטופים מעזהi24NEWS

פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג חשף הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי התכתבויות בין יועצי ראש הממשלה בנימין נתניהו, מה-8 ביוני 2024, היום בו חולצו ארבעה חטופים מרצועת עזה ב"מבצע ארנון". 

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

Video poster
ההתכתבות בין פלדשטיין ואוריך אחרי חילוץ ארבעת החטופים מעזה i24NEWS

פלדשטיין: "רוצה לעשות מהלך?".

אוריך: "כן".

פלדשטיין: "תן לו שיחה עם עוד משפחה. לא רק נועה. זה יטריף את כולם".

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות