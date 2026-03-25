חשיפת ההתכתבות בין יועצי רה״מ מיד לאחר חילוץ ארבעת החטופים מעזה במבצע ארנון
פרשננו המשפטי חשף את תחלופת הודעות בין יועצי ראש הממשלה מבוקר ה-8 ביוני 2024 - בו חולצו ארבעה חטופים מרצועת עזה • "תן לו שיחה עם עוד משפחה, לא רק נועה" • הציטוטים המלאים
אבישי גרינצייגפרשן לענייני משפט
1 דקות קריאה
פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג חשף הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי התכתבויות בין יועצי ראש הממשלה בנימין נתניהו, מה-8 ביוני 2024, היום בו חולצו ארבעה חטופים מרצועת עזה ב"מבצע ארנון".
פלדשטיין: "רוצה לעשות מהלך?".
אוריך: "כן".
פלדשטיין: "תן לו שיחה עם עוד משפחה. לא רק נועה. זה יטריף את כולם".
