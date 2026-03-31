הייעוץ המשפטי לממשלה והממונה על התקציבים מודיעים היום (שלישי) כי הם מתנגדים לסבסוד המשכנתאות: "חוק לא בשל, ללא מקור תקציבי ופוגע בשוויון".

גם הייעוץ המשפטי לממשלה וגם הממונה על התקציבים באוצר מתנגדים להעלאת הצעת החוק לסיוע ללווי משכנתאות בעקבות עליית הריבית, המתוכננת לחמש שנים. לפי חוות הדעת שהופצו, הטיוטה מובאת לאישור הממשלה באופן מזורז ללא השלמת הליבון המקצועי והמשפטי הנדרש, תוך דילוג על שלבים חיוניים בגיבוש חקיקה ממשלתית.

מעבר לכך, אין הצעה למקור תקציבי ברור ולפעולה מאזנת, כפי שנדרש לפי חוק יסודות התקציב. העלות המוערכת עומדת על כ-7 מיליארד שקל לאורך חמש שנים, מתוכם 1-2 מיליארד ב-2026 בלבד, וזאת בזמן שכבר אושר תקציב המדינה לשנה הקרובה.

החוק מציע מענקים חודשיים ללווי משכנתאות יחידים שנלקחו עד סוף 2022 עבור רכישת דירה יחידה במסלול ריבית משתנה, אולם, לפי גורמי המקצוע באוצר ובבנק ישראל, הטיוטה מתמקדת רק בחלק מהאוכלוסייה ומתעלמת מהשפעות אחרות, כולל עלייה בהכנסה הפנויה של הלווים, הלוואות אחרות שנלקחו למטרות דיור או צרכנות, והשפעת עליית הריבית על שאר הציבור. בנוסף, הטיפול במענקים מותיר סמכויות רחבות לגופים פרטיים (בנק או מלווים חוץ-בנקאיים) ללא מנגנוני פיקוח ובקרה מסודרים, ואין מענה מלא למנגנון השגה או אכיפה, מה שמעלה חשש לפגיעה בשוויון ובהגינות.

לפי חוות הדעת, קידום הצעת החוק במתכונתה הנוכחית מהווה דילוג על שלבים הכרחיים בגיבוש הצעת חוק ממשלתית, ובכך עלול להביא לפגמים מהותיים בהליך הממשלתי ואף לסכן את עמידתה של החקיקה באמות המידה המשפטיות. הייעוץ המשפטי והאוצר מדגישים כי יש להשלים תחילה את הליבון המקצועי והמשפטי, לבחון את כל ההשלכות התקציביות והחברתיות, ולבנות מנגנוני בקרה ואכיפה מסודרים, לפני שניתן יהיה להביא את החוק לאישור הממשלה.

כזכור, בחודש פברואר פרסמנו ב-i24NEWS כי בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו החליטו לקדם כהצעת חוק פרטית את החוק השינוי במחלוקת, שיחלק מענק של למעלה מאלף שקלים בחודש לאנשים שרכשו דירה יקרה ונפגעו מעליית הריבית.

את החוק יזם אבי שמחון, יועצו הכלכלי של ראש הממשלה, והוא יקודם על ידי חבר הכנסת אביחי בוארון. מאחורי ההצעה עומד הרצון להפעיל לחץ על נגיד בנק ישראל, על מנת שיוריד את הריבית.