דיון סוער התקיים היום (ראשון) בוועדת החוץ והביטחון על חוק הגיוס, עם עימותים חריפים בין נציגי הממשלה לייעוץ המשפטי על אפקטיביות החוק ועל השפעת המעצרים על גיוס החרדים.

הדיון התמקד בסעיפי יעדי הגיוס, כאשר לחברי הוועדה חולקה טבלת השוואה המצביעה על עלייה ביעדי הגיוס לעומת חוק ליברמן-גנץ שעבר בקריאה ראשונה, על רקע אירועי ה-7 באוקטובר.

המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון, טען בחריפות: "ההסדר המוצע בהצעת החוק הנוכחית, לא רק שהוא לא מקדם את הגיוס של בני הציבור החרדי, אלא יש לו תמריץ שלילי לגיוס. למעשה, הוא הופך על פניה את כל התשתית הקיימת ומסיג לאחור את הכלים שעומדים היום לרשות הממשלה והצבא על מנת לתת מענה לצורכי הביטחון בעת הנוכחית".

"במקום חובת גיוס כללית, אחידה ושוויונית, שמוטלת היום על כלל הציבור שחייב בשירות צבאי, כולל בני הציבור החרדי בגילאי הגיוס, ההצעה מעניקה זכות גורפת לחברי הקבוצה לקבל דחיית שירות חוזרת עד גיל הפטור. ההצעה קובעת מתווה יעדים קבוצתי שקיומו תלוי ברצונם הטוב של הפרטים באופן שמנתק את הקשר הישיר בין התנהגותו של הפרט לבין התוצאות והנפקויות שיגזרו ממנה".

"הצעת החוק תוביל להזרמה מיידית של כספי תמיכות ישירים ועקיפים לישיבות ולהחזרת הטבות כלכליות לתלמידי הישיבות. היא תבטל את חובת הממשלה לגבש תכנית ממשלתית אפקטיבית לגיוס בני הישיבות תוך שימוש באמצעים כלכליים והיא תוביל לביטול ההליכים הפליליים שננקטו עד כה נגד משתמטים חרדים ואת האפשרות לנקוט הליכים פליליים. זאת אומרת, כל אחד מהכלים שיש היום בידי הממשלה, בידי הצבא ולפי פסיקת בגץ, הממשלה והצבא מחויבים ליישם אותם כדי להגביר את השוויון בנטל כולם יבוטלו ברגע שהחוק הזה ייכנס לתוקף", אמר לימון.

מזכיר הממשלה: "המעצרים הורידו את הגיוס"

מזכיר הממשלה יוסי פוקס השיב בחריפות למשנים ליועצת המשפטית ותקף את עמדתם. "היועצת המשפטית אסרה על הייעוץ המשפטי של משרד הביטחון שאחראים על החוק להופיע בפני וועדת החוץ והביטחון. לכן כל הדברים של גיל לימון זה טענת הקוזאק הנגזל", אמר פוקס.

פוקס הוסיף: "עוד סיבה שלא מאפשרים לייעוץ של משרד הביטחון להופיע בוועדה הוא משום שהם תומכים בחוק הזה".

בהתייחסות למדיניות המעצרים, פוקס טען: "מי שחושב שיביאו חרדים באמצעות המעצרים - לא גייס חרדים מעולם. בשנה האחרונה ירד הגיוס, בגלל המעצרים שהופכים לומדי תורה לעבריינים - זה ירד ויפסק לגמרי".

במהלך הדיון, פוקס גם תקף את ח"כ משה קינלי-טורפז על טעותו בנוגע ליעדי הגיוס: "האמירה שלך על עמידה ב-75% מהיעדים מתייחסת לסנקציות המוסדיות בלבד. בסנקציות האישיות שהן אלה שטענתם שהן אפקטיביות, צריך לעמוד ב-95% מהיעד. תהיה הוגן ואל תטעה את הציבור".

יו"ר הוועדה בועז ביסמוט תקף את נציגי הייעוץ המשפטי והבהיר כי חוות הדעת שהציגו היא שלהם בלבד. "אם עו"ד מיארה רוצה להציג את עמדתה שתבוא כאזרחית," אמר. לאחר שנכפה עליו לאפשר לנציגי הייעוץ המשפטי לדבר, ביסמוט הודיע: "מקציב לכם 15 דקות וזהו להציג את עמדת המשנים. הוועדה הזו לא תהיה במה לנאומים פוליטיים".

בתוך כך, חרדים מהפלג הירושלמי מתכננים לצאת היום למחאה נרחבת בעקבות בעקבות מעצר עריקים חרדים.

"המוני בית ישראל יוצאים היום (ראשון) בשעות אחה"צ (16:00–17:00) למחאה רבתית ותקיפה. רבני ארגוני הסיוע שמעו מגדולי התורה התבטאויות חריפות אודות המעצרים האחרונים: לא שייך לשקוט כבלע את הקודש - כאשר תלמידי ישיבות צורבא מרבנן מושלכים כאחרוני הפושעים לכלא כאשר חטאם הוא עוון לימוד תורה. ואם עושים זאת ומעזים לעצור אותם - גם המדינה תיעצר", נמסר בהודעה.