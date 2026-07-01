הנסיונות שלא לקיים פריימריז בליכוד נמשכים, אבל בינתיים הצדדים דנים על הצעת פשרה לשיטת הרכבת הרשימה, כך מפרסם הערב (רביעי) כתבנו הפוליטי נדב אלימלך ב"מהדורה המרכזית".

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פרטי ההצעה:

• חברי הכנסת ישובצו ברשימה הבאה אוטומטית, חוץ מהסוררים שמקשים על ראש הממשלה נתניהו את תפקוד הקואליציה.

• המשוריינים של נתניהו ישובצו עד מקום 25

• מציגי המחוזות ישובצו ממקומות 35-45 ויקבלו הבטחה להיכנס לכנסת הבאה במסגרת החוק הנורווגי

עוד דווח כי ברגע הכמעט אחרון, בליכוד ניסו לקדם מהלך שיפגע כלכלית ביו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט. בליכוד ניסו להטיל על בנט את החובות שהשאיר במפלגת ימינה לפני שיוכל לקבל מימון חדש. ח"כ אביחי בוארון שקידם את "חוק בנט" ביקש לשנות את חוק מימון מפלגות. בייעוץ המשפטי של הכנסת בלמו הבוקר את המהלך בטענה שהחלה תקופת הבחירות

החובות: מפלגת מר"צ - 10 מיליון, ימינה - 9 מיליון, הבית היהודי - 3.2 מיליון, דרך ארץ של יועז הנדל 2.6 מיליון.