ראש הממשלה בנימין נתניהו זעם על ראש המוסד דדי ברנע, בשל העברת המסמך הסודי ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה. נתניהו נזף בברנע בשיחה ואמר לו: "איך אתה פועל מאחורי הגב שלי ומשתף פעולה עם היועמ"שית, כשאתה יודע שהיא לא מייצגת את הממשלה בעתירה הזו".

הרקע לשיחה הנוקבת - מכתב שראש המוסד החליט להעביר על דעת עצמו לשופטי בג"ץ נגד מינוי רומן גופמן, ללא שהתבקש לכך ולמרות שהוא כלל לא צד להליך וכבר הביע את עמדתו בפני ועדת גרוניס.

ראש המוסד השיב: "לא היועמ"שית פנתה אליי, אלא אני פניתי אליה".

ראש הממשלה ענה על כך כי "זו חתירה תחת סמכות. אתה כפוף לראש הממשלה, וזה מינוי שלי ראש הממשלה. יש הבדל בין להופיע בפני הוועדה המוסמכת לדון בטוהר המידות של גופמן ובין לנסות לשכנע את השופטים מבלי שהתבקשת לכך ומבלי שיש לך כל סמכות לעשות זאת, לאחר שהוועדה כבר קמה מכסאה והחליטה את אשר החליטה. הסתרת את העניין ממני, שהחלטתי בעצמי כראש הממשלה על המינוי של גופמן".

ברנע ענה: "מבחינתי זו השלמת טיעון של הטענה שלי בפני הוועדה. רציתי להעביר את עמדתי לשופטים, ונאמר לי שהדרך הוא באמצעות היועצת המשפטית לממשלה".