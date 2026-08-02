השר גדעון סער הגיש תצהיר חתום לבג"ץ בו הוא מכחיש את טענותיה של ח"כ שרן השכל בנוגע להליך בחירתו של מיכאל ראבילו למבקר המדינה, כך חשף הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

בתצהיר, סער טען כי טענותיה של השכל "לא נכונות וחסרות שחר, לא הופנתה שום דרישה מהליכוד לתעד את ההצבעה. אני בעצמי הבהרתי לחברי תקווה חדשה שהם לא אמורים לתעד את עצמם, כאשר פרצו השמועות שחברי כנסת מתכוונים לתעד את עצמם. למיטב ידיעתי, אף חבר כנסת של תקווה חדשה לא שלח תיעוד שלו. זו פרובוקציה תקשורתית".

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נזכיר כי מוקדם יותר היום חברת הכנסת העידה בלהב 433 - ושוחררה כעבור כשעה. הדברים מגיעים במסגרת בדיקה שעורכת המשטרה בעניין הליך בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה, אשר נפתחה לאחרונה ביוזמתה ובאישורה הישיר של היועצת המשפטית לממשלה.

כזכור, השכל טענה בתצהיר רשמי שהגישה לבג"ץ, במסגרת עתירתה להתפצל מסיעת הימין הממלכתי, כי במהלך סבב הצבעה חוזר לבחירת מבקר המדינה, נדרשו חברי הכנסת של סיעת תקווה חדשה לתעד את הצבעתם בקלפי באמצעות צילום וידאו של עצמם, ולהציג את התיעוד המצולם ישירות לראש הממשלה בנימין נתניהו כדי להוכיח את נאמנותם.

התצהיר המדובר של השכל עומד בסתירה מוחלטת לתצהירי הכחשה שהוגשו לבג"ץ מטעם מנכ"ל הליכוד, דוד שרן, וחברי כנסת נוספים מהמפלגה, אשר הכחישו באופן גורף כי ניתנה דרישה כלשהי לתעד את ההצבעות. הפרשה כולה מתנהלת בצל פסיקת בג"ץ שהורתה על קיום בחירות חוזרות לתפקיד המבקר. הבדיקה עצמה החלה ביוזמת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.