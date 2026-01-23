סקר i24NEWS: איחוד ה"מפץ" במרכז-שמאל משנה את המפה

שנת 2026 נפתחת בטלטלה פוליטית, כך עולה היום (שישי) מסקר חדש של "דיירקט פולס" עבור התוכנית "קבינט שישי" בערוץ i24NEWS.

בעוד המפה המפלגתית המסורתית שומרת על יציבות יחסית בראשות הטבלה, האפשרויות לחיבורים פוליטיים חדשים משרטטות מציאות של שני גושים חזקים ומלוכדים, הנאבקים על עתיד המדינה.

נתניהו בראש, הקואליציה עם 62 מנדטים

בחינת המפה הפוליטית הנוכחית מראה כי הליכוד בראשות בנימין נתניהו ממשיך להיות הכוח הדומיננטי בישראל עם 31 מנדטים. יחד עם שותפותיו הטבעיות – ש"ס (9), יהדות התורה (9), עוצמה יהודית (9) והציונות הדתית שעוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים – גוש תומכי הקואליציה מגיע ל-62 מנדטים, רוב שמאפשר הקמת קואליציה יציבה.

מנגד, גוש מתנגדי הקואליציה עומד על 58 מנדטים, כאשר הכוכב העולה הוא ללא ספק נפתלי בנט. מפלגת "בנט 2026" גורפת 16 מנדטים והופכת למפלגה השנייה בגודלה, תוך שהיא עוקפת את "הדמוקרטים" (10), "ישראל ביתנו" (9) ורשימת "ישר" (9).

תרחיש האיחוד: ה"סופר-מפלגה" של המרכז-שמאל

הדרמה האמיתית בסקר נחשפת כאשר בוחנים תרחיש של איחוד כוחות. אם יאיר לפיד, נפתלי בנט וגדי אייזנקוט ירוצו ברשימה מאוחדת, המפה משתנה לחלוטין: הרשימה המאוחדת (לפיד-בנט-אייזנקוט) הופכת למפלגת ענק עם 30 מנדטים, כמעט זהה בכוחה לליכוד. האיחוד הזה מצליח לרכז אליו את רוב קולות המרכז והשמאל המתון, ומייצר אלטרנטיבה שלטונית ברורה.

באופן מפתיע, גם בתרחיש הזה וגם בצירופו של משה כחלון לבני גנץ (שעדיין מתקשה לעבור את אחוז החסימה בגרסה זו עם 2.8%), תמונת הגושים נותרת קשיחה: 62 לקואליציה מול 58 לאופוזיציה.

אחוז החסימה: מי בפנים ומי בחוץ?

בעוד שהציונות הדתית (4) וחד"ש-תע"ל (4) נמצאות על הסף, מספר מפלגות נותרות מתחת לקו האדום:

מפלגת "המילואימניקים" (1.8%-1.6%), "כחול לבן" של בני גנץ (2.5%-2.8%) ו"בל"ד" (2.8%)

הנתונים מראים כי למרות הדיבורים על שינוי, גוש הימין-חרדים מפגין לכידות פלדה. עם זאת, עוצמתו של נפתלי בנט – הן כרץ בודד והן כחלק מאיחוד – מסמנת אותו כאיש שבידיו המפתח לשינוי המפה. איחוד המרכז-שמאל אולי לא שובר כרגע את מחסום ה-61 של הגוש השני, אך הוא יוצר מאזן אימה חדש מול הליכוד, כזה שלא נראה במערכות הבחירות האחרונות.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריכים 21-22 בינואר 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 559 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.1% ± בהסתברות של 95%.