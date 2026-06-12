הפעיל הפוליטי נאור נרקיס, שמתמודד לרשימת "הדמוקרטים", אוהב לחולל פרובוקציות, בעיקר נגד דתיים וחרדים, ועל הטיקט הזה הוא שואף להיבחר לכנסת. השבוע הוא התייצב למפגש קצוות קיצוני במיוחד, שלא היינו מקיימים אלמלא היה חשוב לנו שהציבור יכיר את האדם, שמתמודד כאמור במפלגתו של יאיר גולן.

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שנאתו של נרקיס לכל סממן דתי יהודי מרתיחה לרבים את הדם וכך גם התבטאויות שלו שנתפסות כאנטישמיות. הפרובוקציות שלו, כך נראה, אינן עוצרות באדום, ונראה שמבחינתו גם שכול הוא קרדום לחפור בו: "לוחמים דתיים נופלים יותר מחילונים כי הם חסרי ניסיון והכשרה".

נרקיס טען כי "תפילות לא עוזרות לביטחון ולא מגנות על עם ישראל. בן אדם שצועק שמע ישראל באושוויץ, זה לא עוזר לו". על חיילים דתיים שמתפללים בשדה הקרב, אמר: "מבחינתי אין הבדל בין חייל דתי שמתפלל כדי שזה ייתן לו מוטיבציה, לבין חילוני ששומע שיר של טיילור סוויפט או בריטני ספירס".

נרקיס, שמתכוון להשתלב במפלגת "הדמוקרטים", נשאל על השותפות המסתמנת עם המפלגות הערביות והיחס שם לקהילת הלהט"ב. הוא שיתף כי בעבר הוזמן לכנס יהודי-ערבי, אך כשהודיע שבכוונתו לדבר על זכויות להט"ב בחברה הערבית – הגורמים המארגנים ביטלו את השתתפותו. למרות זאת, הוא הבהיר כי המטרה המרכזית שלו היא ביטול מוסדות הדת: "אני רוצה לבטל את בתי הדין השרעיים לחלוטין, בדיוק כמו לבטל את בתי הדין הרבניים".

בנוסף, הדגיש כי "לכסות אישה זה תמיד דבר פרימיטיבי... האתגר הכי גדול שישראל ניצבת בפניו זה היהדות הקיצונית שמשתלטת על המדינה. ברגע שנעצור את ההתחרדות והזרם המשיחי, אפנה גם לטפל בלהט"בים הערבים ובנשים המוסלמיות".