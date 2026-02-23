במהלך יוצא דופן, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה מתכוון להזמין חברי כנסת לשעבר שישמשו כממלאי כסאות במטרה למנוע מבוכה בעת ביקור ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי ביום רביעי הקרוב.

במהלך ישיבת נשיאות הכנסת היום (שני), נשאל אוחנה על ישי חברת הכנסת מירב בן ארי: "האם נשיא בית המשפט העליון מוזמן לכנס?".

"ודאי שלא" אמר יו"ר הכנסת. "ומה שיאיר לפיד אמר זו פגיעה ביחסי החוץ של מדינת ישראל", בהתייחסו לאמירת יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד שבמידה ונשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לא יוזמן לנאום ראש ממשלת הודו מודי במליאה, תחרים האופוזיציה את הביקור המדיני.

"שנינו חברי כנסת מ-2015" אמרה בן ארי בתגובה. "תמיד נשיא בית המשפט העליון הגיע. זה רק בקדנציה שלך השתנה".

"אני גאה בזה" ענה לה יו"ר הכנסת.

חילופי הדברים המשיכו: "מי שפעם אחר פעם מבזה את הכנסת בכך שלא מזמין את נשיא בית המשפט העליון, זה לא יו״ר האופוזיציה. זה אתם. אתם כל הזמן מדברים על רצון הרוב, ולא מכבדים אותו כשזה לא נוח לכם... אם אתה רוצה שכך תראה המליאה בביקור החשוב של ראש ממשלת הודו - אין בעיה. תושיב את העסקנים שלך".

בתגובה, רמז אוחנה על תכנית שמטרתה למנוע מבוכה וספספלים ריקים: "אני מבטיח לך שראש ממשלת הודו לא ידבר בפני מליאה חצי ריקה. תדעי למה אני מתכוון מחרותיים בשעה 17:00".

נזכיר כי ל-i24NEWS נודע בשבוע שעבר כי שגרירות הודו בישראל פועלת למנוע למנוע תרחיש בו מחצית מהמליאה תהיה ריקה במהלך נאום מודי הרביעי הקרוב בשל היעדרותם של חברי האופוזיציה. השגרירות פנתה לראש הממשלה נתניהו, וביקשה שיפעל כדי לוודא שגם נשיא העליון וגם חברי הכנסת של האופוזיציה ינכחו במקום במהלך הביקור. כעת נראה שאוחנה חשב על פיתרון יצירתי כדי להמנע מתמונות מביכות של מליאה דלה במהלך ביקור מדיני חשוב.