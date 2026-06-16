השר לשיתוף פעולה אזורי, דודי אמסלם עבר התקף לב והוא אושפז בבית החולים החל ממוצ"ש האחרון. מלשכת השר אמסלם נמסר: "השר עבר התקף לב במוצ"ש האחרון ואושפז בבית חולים שערי צדק. מצבו טוב ברוך ה׳ והוא השתחרר הבוקר לביתו".

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בשבוע שעבר, אמסלם תקף במליאת הכנסת את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ואת המשנה ליועמ"ש גיל לימון ואמר להם: "יש מקום מיוחד בגיהנום ששמור לכם".

במהלך נאומו אמר אמסלם מדובר ב"גיהינום מיוחד" בשל היחס, לדבריו, לציבור החרדי וללומדי התורה. אמסלם טען כי היועמ"שית פועלת באופן שיטתי נגד הציבור החרדי וכי היא "עושה לחרדים וליהודים שלומדים תורה גיהינום על פני הארץ". עוד אמר כי "יש בורא לעולם, יש חשבון בעולם, ושום דבר לא נסתר".