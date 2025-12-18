נתניהו יעמוד בראש צוות השרים שיקבע את מנדט ועדת החקירה ל-7 באוקטובר

ראש הממשלה בנימין נתניהו יעמוד בראשות צוות השרים שיקבע את מנדט הוועדה לחקירת טבח 7 באוקטובר, על אף שנודע תחילה כי שר המשפטים יריב לוין ימלא את התפקיד. מזכירות הממשלה הודיעה היום (חמישי) לשרים כי ייתכנסו לדון ביום שני הקרוב - חמישה שבועות לאחר שהצוות הוקם.

עוד קודם לכן צפויה ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר את הצעת החוק של חבר הכנסת קלנר, שצפויה לעלות לאישור המליאה בקריאה טרומית כבר ביום רביעי הבא - במידה והחרדים יחזרו להצביע עם הקואליציה.

כזכור, ביום שלישי האחרון חשפנו במהדורה המרכזית כי השר לוין, שעמד אז בראשות צוות השרים, שמע על כך שהוצב בתפקיד זה דרך התקשורת. עוד נודע ל-i24NEWS כי ראש הממשלה נתניהו בחר שלא לעדכן אותו קודם לקביעת ההרכב.

עוד פורסם כי לאחר שלוין שמע על כך, הוא דרש להסיר את שמו אך נתניהו סירב. במקביל שלח ראש הממשלה את חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד להגיש את הצעת החוק שלו בנושא.

עוד פרסמנו ב-i24NEWS כי אסטרטגיית ראש הממשלה, שעומד בראש צוות השרים, היא אי-חקירת המחדל. לפי האסטרטגייה, האפשרות המועדפת על נתניהו היא משיכת הזמן ואי-הקמת ועדת חקירה מכל סוג, כדי שהזמן "יעשה את שלו". האפשרות השנייה בעדיפותה היא הקמת ועדת בדיקה שראש הממשלה שולט בהרכב שלה, בין אם ועדת בדיקה ממשלתית - ובין אם באמצעות חקיקה מיוחדת.

הצעת החוק של ח"כ קלנר - וההתבטאויות בכנס הסגור של הליכוד

חבר הכנסת אריאל קלנר הציג את עקרונות הצעת החוק להקמת "ועדת חקירה לאומית", לפיה יהיו גם שישה חברים שאינם פוליטיקאים, וייבחרו על ידי 80 ח"כים. בהקלטות שפרסם כתבנו עמיאל ירחי מתוך כנס סגור של הליכוד נשמע קלנר באיום על האופוזיציה: "אם לא לא ישתפו פעולה, יגידו 'אנחנו מחרימים' - מי שימנה מטעמם יהיה יו"ר הכנסת".

חבר הכנסת מהליכוד נשמע בנוסף שואל את הקהל אם "אנחנו רוצים שוועדת החקירה שהם יקימו תיראה כמו חקירת הפצ"רית? רונן בר, חליוה והרצי הלוי, כולם רוצים ועדות שיצחק עמית עומד בראשם - אלה אנשים שיש להם אחריות ישירה לאותו לילה". הוא הוסיף כי הקואליציה מושיטה יד "אבל היא לא תישאר תלויה באוויר".