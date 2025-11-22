ראשי האופוזיציה בעצרת המחאה בקריאה לוועדת חקירה ממלכתית

ראשי האופוזיציה הגיעו הערב (מוצ"ש) לעצרת המחאה של מועצת אוקטובר בכיכר הבימה בתל אביב, בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירוע השבעה באוקטובר. בין הנוכחים בעצרת יו"ר האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד, רה"מ לשעבר נפתלי בנט, יו"ר מפלגת כחול לבן ח"כ בני גנץ, יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, והרמטכ"ל וחה"כ לשעבר גדי אייזנקוט.

אמש קרא נפתלי בנט בחשבון ה-X שלו לציבור להגיע לעצרת: "במוצאי השבת כולנו מגיעים לעצרת וקוראים בקול אחד: ועדת חקירה ממלכתית עכשיו. נטבחנו בארצנו, ועד לרגע זה אף אחד לא קם ואמר 'אני אחראי'!

אני קורא לכולם להגיע במוצאי השבת לעצרת למען ועדת חקירה ממלכתית. בשביל הנופלים, בשביל המשפחות שרבות מהן סיפרו לי שהן מרגישות נבגדות בגלל הבריחה מהחקירה, בשביל העתיד שלנו כאן".

כמו כן ביקש בנט בקריאתו להימנע מפוליטיזציה של האירוע: "זה לא עניין של מפלגות. לא להפוך את זה לימין-שמאל. רק עם אחד שקם ביחד ואומר שמגיע לנו לדעת את האמת".

במקביל לעצרת להקמת ועדת חקירה ממלכתית בכיכר הבימה, מתקיימת בכיכר החטופים עצרת של מטה משפחות החטופים בדרישה להשיב את שלושת החללים החטופים.