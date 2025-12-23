התיעודים הבלעדיים חושפים: גנץ לא פוסל ישיבה עם נתניהו

יו"ר כחול לבן שוחח עם פעילים והבהיר כי לא יהיה האצבע ה-61 של רה"מ - אך לא דחה שותפות פוליטית: "גוש השינוי לא חתום עליי, אנחנו מפלגה של עם ישראל" • אליו מצטרף טרופר: הכי חשוב - ממשלה ללא קיצונים • צפו

עמיאל ירחי
עמיאל ירחי ■ כתב כנסת ■ instagram.com
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
חבר הכנסת בני גנץ וראש הממשלה בנימין נתניהו, ארכיון
חבר הכנסת בני גנץ וראש הממשלה בנימין נתניהו, ארכיוןנעם ריבקין פנטון/פלאש 90

שנת הבחירות בפתח והקרע באופוזיציה מחריף: בתיעודים בלעדיים מחוג בית שהבאנו הערב (שלישי) במהדורה המרכזית, מצהיר בני גנץ על רקע סקרים לא מחמיאים, כי לא יהיה האצבע ה-61 של ראש הממשלה נתניהו - אך מטיל ספק בהשתייכותו ל"גוש השינוי" לצד סיעות האופוזיציה.

Video poster
שינוי הכיוון של גנץ: לא פוסל ישיבה עם נתניהו | בלעדי

בתיעודים של מפגש שקיים באמצעות הזום, יו"ר כחול לבן בני גנץ נשאל מי יישב בקואליציה הרחבה אותה הם מתכוונים להקים לאחר הבחירות, והשיב: "נתניהו צריך לסיים את תפקידו, לא נהיה האצבע ה-61 שלו - אך אנחנו לא רוצים להסתפק בזה, נעשה הכל כדי להחליף ממשלה אך בסוף 'ראשית הצירים' - בקלפי".

גנץ, מבטיח כי לא יהיה האצבע ה-61 אך לא דוחה על הסף שותפות פוליטית איתו אחרי הבחירות כחלק מממשלה רחבה. מי שמצטרף אליו הוא חבר הכנסת טרופר, שנמנע גם הוא מלפסול כניסה עתידית לממשלה עם ראש הממשלה: "נתניהו צריך ללכת אך יש דמוקרטיה ויש מה שיקבע בקלפי - הכי חשוב זה ממשלה רחבה שלא נכנעת לתכתיבים של קיצוניים".

טרופר מוסיף כי לא יהיה האצבע ה-61, בדומה לגנץ, אך מציין כי כחול לבן מעוניינים בממשלה לאומית רחבה. יו"ר כחול לבן מעביר מסר ברור בהמשך: "מציע לאף אחד לא לחתום עליי כאילו אנחנו חתומים, לא 'הגוש' (גוש השינוי, ע.י) חתום עליי ולא הקואליציה חתומה עליי - אנחנו מפלגה של עם ישראל".

צפו בתיעודים הבלעדיים - בראש העמוד

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות