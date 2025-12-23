שנת הבחירות בפתח והקרע באופוזיציה מחריף: בתיעודים בלעדיים מחוג בית שהבאנו הערב (שלישי) במהדורה המרכזית, מצהיר בני גנץ על רקע סקרים לא מחמיאים, כי לא יהיה האצבע ה-61 של ראש הממשלה נתניהו - אך מטיל ספק בהשתייכותו ל"גוש השינוי" לצד סיעות האופוזיציה.

בתיעודים של מפגש שקיים באמצעות הזום, יו"ר כחול לבן בני גנץ נשאל מי יישב בקואליציה הרחבה אותה הם מתכוונים להקים לאחר הבחירות, והשיב: "נתניהו צריך לסיים את תפקידו, לא נהיה האצבע ה-61 שלו - אך אנחנו לא רוצים להסתפק בזה, נעשה הכל כדי להחליף ממשלה אך בסוף 'ראשית הצירים' - בקלפי".

גנץ, מבטיח כי לא יהיה האצבע ה-61 אך לא דוחה על הסף שותפות פוליטית איתו אחרי הבחירות כחלק מממשלה רחבה. מי שמצטרף אליו הוא חבר הכנסת טרופר, שנמנע גם הוא מלפסול כניסה עתידית לממשלה עם ראש הממשלה: "נתניהו צריך ללכת אך יש דמוקרטיה ויש מה שיקבע בקלפי - הכי חשוב זה ממשלה רחבה שלא נכנעת לתכתיבים של קיצוניים".

טרופר מוסיף כי לא יהיה האצבע ה-61, בדומה לגנץ, אך מציין כי כחול לבן מעוניינים בממשלה לאומית רחבה. יו"ר כחול לבן מעביר מסר ברור בהמשך: "מציע לאף אחד לא לחתום עליי כאילו אנחנו חתומים, לא 'הגוש' (גוש השינוי, ע.י) חתום עליי ולא הקואליציה חתומה עליי - אנחנו מפלגה של עם ישראל".

