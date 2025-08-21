סמטריץ תקף: רה"מ יביא לקיצוץ - כדי לא להתעמת עם בן גביר

מומלצים -

בסביבת שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ מותחים היום (חמישי) ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו בשל כוונתו להביא לקיצוץ רוחבי בתקציבי משרדי הממשלה. לפי אנשיו של סמוטריץ', הקיצוץ מגיע בעקבות כניעה לסחטנות של שר החינוך יואב קיש והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בשל פער תקציב אבטחת מוסדות החינוך.

"במשרדי החינוך והביטחון הלאומי יש יותר ממאה ועשרה מיליארד שקל", ציינו המקורבים, והאשימו את השרים ברשלנות בניהול תקציבי המשרדים. "אין ואין להם שום בעיה למצוא מתוכם 240 מיליון שקל כדי לממן מטרה שהיא בסמכותם ובאחריותם".

אותם גורמים מאשימים את נתניהו שהוא מעדיף לקצץ בבשר החי של משרדי הממשלה, ולא לעמוד מול שרי ממשלתו. "במקום זאת נתניהו בוחר להביא קיצוץ 'פלאט' שלא על דעת שר האוצר, שכולל קיצוצים ברווחה, בבריאות ובמשרדים נוספים כדי לכסות על רשלנות תקציבית של משרד הביטחון הלאומי".

השבוע דיווחנו כי משרד החינוך הודיע למשרד האוצר כי בהעדר מענה תקציבי לאבטחה ולחוסן - שנת הלימודים הקרובה לא תיפתח. שר החינוך יואב קיש מסר: "סמוטריץ' מעדיף את ביטחון ילדי עזה על פני ביטחון ילדי ישראל - וזה לא יכול לעבור בשתיקה. שר האוצר מתעלם בצורה בוטה מהדרישות הבסיסיות של מערכת החינוך, והדרישה הראשונה והברורה שלי היא אבטחת מוסדות החינוך. 250 מיליון שקל לאבטחת ילדינו - זהו קו אדום. אם לא יימצא התקציב הזה, שנת הלימודים לא תיפתח".

"משרד האוצר לא רק שלא מתקצב את האבטחה לשנה הקרובה, אלא גם מסרב לכל הדרישות המהותיות שהצגנו: מענים לחוסן נפשי בתקופת לחימה, תגבור פסיכולוגים חינוכיים, תנועות נוער, שנות שירות – הכול נדחה. במקום פתרונות – אנחנו מקבלים סחבת והתנגדות. הכישלון הזה, האטימות הזו – לא רק מסכנת את הביטחון של הילדים שלנו, אלא גם פוגעת בחינוך של דור שלם. אני לא אתן לזה לקרות", מסר.

שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים, התקציב להפעלת מערך האבטחה של מוסדות החינוך טרם הוסדר. ללא תקצוב, הרשויות המקומיות לא יוכלו להציב מאבטחים - ומוסדות החינוך לא ייפתחו. משרד החינוך קורא למשרד האוצר להסדיר באופן מיידי את פערי התקצוב, ולהעביר את התקציב הנדרש לפתיחה בטוחה וסדירה של הלימודים.