מזכיר הממשלה פוקס נגד בג"ץ: "פקודה בלתי חוקית בעליל"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תקף היום (רביעי) את בית המשפט העליון לאור הצו שהוציא בג"ץ לראש הממשלה בנימין נתניהו לנמק מדוע אינו מפטר אותו. "בג"ץ לא רק רוצה לפטר אותי, הוא רוצה לפטר את העם, רוצה לפטר מיליוני מצביעים ולשלול מהם את זכות הבחירה", טען תוך האשמה קשה לבית המשפט העליון, "זה לא יקרה, אין להם סמכות, לא תהיה הפיכה".

מזכיר הממשלה יוסי פוקס גם כן קרא נגד בג"ץ ואמר: "אין חקירה פלילית נגד השר, לא רק שאין כתב אישום. המומחיות שלי זה לכדרר, רוב ההישגים שהגענו מול בימ"ש אני כדררתי נכון משפטית מול ההתנגשות בין הרשויות. יגיע שלב שיהיה כמו בצה"ל - פקודה בלתי חוקית בעליל. אני לא בטוח שתוצאת פסק הדין תיהיה כמו שהציבור חושב. אם בג"ץ יתן פסק דין שמחייב את רה"מ לפטר שר שאין נגדו חקירה פלילית ואין נגדו כתב אישום - זה כמו פקודה בלתי חוקית בעליל".

כאמור, בג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירות לפיטורי בן גביר, והרחיב את הרכב השופטים לתשעה. השופטים שחתמו על הצו: הנשיא יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג, דפנה ברק ארז, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, גילה כנפי שטייניץ, חאלד כבוב ויחיאל כשר.

"מצאנו להורות על מתן צו על-תנאי המופנה לראש הממשלה, המורה לו לבוא ולייתן טעם מדוע לא יורה על העברתו של בן גביר מתפקידו כשר לביטחון לאומי", נכתב.

כזכור, לפני כחודש ראשי סיעות הקואליציה פנו במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו הצהירו כי הם דוחים את עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לפיה על נתניהו לספק הסבר מדוע אינו מפטר את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

ראשי הקואליציה כתבו במכתב: "ניסיונה של היועמ"שית המודחת לפטר שר בכיר בממשלה הינו ניסיון הפיכה נגד הדמוקרטיה. נעמוד כחומה בצורה נגד הדחה חסרת בסיס של שר בממשלה".