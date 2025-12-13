פרסום ראשון: הייעוץ המשפטי של הכנסת נגד סעיפים בחוק הגיוס

פרסום ראשון: צוות הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון בכנסת פנתה הערב (שבת) במסמך רשמי לחברי הוועדה, בו הייעוץ מפרט את התנגדותו לאחד מסעיפי חוק הגיוס, לקראת הדיון בהצעת החוק שאמורה לקרות מחר בוועידה.

‏הסעיף המדובר נגדו יצא צוות הייעוץ של הוועדה הוא זה המגדיר אילו ישיבות יוכלו לקבל פטור מגיוס. על פי הפנייה, "‏אין לקבוע הסדר המאפשר לישיבה להיכלל ברשימת הישיבות אם חלק מתלמידיה אינו מתייצב לרישום ולבדיקה רפואית כפי שמחויבים כולם על פי הוראות חוק שירות ביטחון, שכן על כל התלמיד לציית להוראות החוק ועל הישיבה לוודא זאת".

כמו כן צוות הייעוץ המשפטי דורש להכניס סעיף לחוק, לפיו שר הביטחון יוכל לכלול ישיבה ברשימת הישיבות אם ראש הישיבה לא הורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש בראש מוסד חינוכי מדובר בתנאי מהותי.

כזכור, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, פרסמה את חוות דעתה השבוע על חוק הגיוס עבור הוועדה, וקבעה כי החוק כלשונו נותן מענה רק לוצרכי הישיבות ולא לצורכי הביטחון הדחופים והורדת הנטל מהציבור המשרת.