לאחר שבסוף השבוע האחרון נרשמו שיגורים רבים מלבנון עם טווח ירי רחב מהרגיל, פוליטיקאים משני צידי המתרס הפוליטי פרסמו הערב (שבת) הודעות מחאה נגד המציאות הביטחונית בגבול הצפון.

דוברות השר איתמר בן גביר

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ביקר במושב שתולה בגבול הצפון ואמר: "חייבים לשטח את הדאחייה. אני התנגדתי להפסקת אש הקודמת, ואני אומר היום שחייבים לשטח. צה"ל עושה עבודה מדהימה - יש 600 מחבלי חיזבאללה שחוסלו בשבועות האחרונים, אבל זה לא מספיק. מה שכואב להם זה הדאחייה, וצריך ללכת על הדאחייה - לשטח, לשטח ועוד פעם לשטח. זה המסר". "יש כבוד לטראמפ, צריך להגיד לו תודה על השותפות, אבל הקו האדום זה פגיעה בחיילים ואזרחים, ואת הדאחייה צריך לשטח", הבהיר השר.

גם ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, התייחס למציאות המורכבת של תושבי הצפון וכתב בהודעה שפרסם: "תושבי הצפון עברו עוד סוף שבוע של הפקרות. מגיע להם לחיות בביטחון, כמו בתל אביב. הממשלה מחזירה אותנו למדיניות ההכלה הבזויה, ולנרמול מצב בלתי נסבל ובלתי מתקבל על הדעת. בסוף השבוע כל 20 דקות נשמעה אזעקה ברחבי הצפון ואנשים נאלצו לחפש מחסה. הדאחייה צריכה לרעוד עד שהביטחון ישוב לצפון, ואת זה נשיג בשילוב בין מתן חופש פעולה מלא לצה"ל לבין פעילות מדינית אזורית יוזמת ונמרצת, בדגש על סעודיה והמפרציות".

יו"ר "ישראל ביתנו", אביגדור ליברמן, התייחס אף הוא לסוגייה בציוץ שפרסם: "לילה של סיוט עבר על תושבי הצפון. ממשלת ה-7.10 הפקירה אותם לגורל של אזעקות, טילים ורחפנים. חייבים להחזיר לצפון את הביטחון, חייבים להכריע את חיזבאללה!".

יו"ר "ישר", גדי איזנקוט, תקף בחריפות את הממשלה וכתב: "צפון ישראל ובטחון תושביו אינם הפקר, וירי של חיזבאללה על ישראל כל 22 דקות בממוצע בשבת הוא לא גזרת גורל, הוא היעדר מנהיגות! זו לא הפסקת אש, זו מלחמה בנוכחות צד אחד. חברי הממשלה עסוקים בלנסח הודעת תמיכה ביועצו הבכיר של ראש הממשלה שמואשם בפגיעה בביטחון המדינה. מנהיגות שאינה מסוגלת לקבל הכרעות קשות, שאינה מסוגלת להישיר מבט לאזרחיה המותקפים ושאיבדה את היכולת להגן עליהם - איבדה את הזכות המוסרית והערכית לנווט את ישראל".