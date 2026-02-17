סמוטריץ' לח"כים ערבים: "לא אשמתנו שאתם רוצחים אחד את השני"

דיון סוער בוועדת הכספים בכנסת: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השתתף היום (שלישי) בדיון על מס רכוש על קרקעות במסגרת הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית.

במהלך הדיון התלהטו הרוחות, כשחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין ממפלגת רע"מ תקפה את סמוטריץ' כנציג הממשלה על אוזלת היד בטיפול בפשיעה הגוברת בחברה הערבית, בדגש על מקרי הרצח. סמוטריץ' ענה לח"כ ח'טיב יאסין בתגובה: "אנחנו גם אשמים בזה שאתם רוצחים אחד את השני?".

חברי המפלגות הערביות שנכחו בדיון הוועדה תקפו בחזרה את סמוטריץ', ואמרו לו שכשר בממשלה גם הוא אחראי, והוסיפו בקריאות "תתבייש לך, גזען". לאחר מכן סמוטריץ' האשים את חברי הכנסת הערבים בכך שהם לא לוקחים אחריות על המתרחש בחברה הערבית: "תחנכו את הילדים שלכם שחמאס זה טרור ושאלימות זה רע".

מתוך ערוץ הכנסת

מאז תחילת השנה אירעו 51 מקרי רצח בחברה הערבית, כאשר בתקופה המקבילה בשנה שעברה כמות מקרי הרצח עמדה על 34, עלייה של 50%.

עוד במהלך הדיון תקף סמוטריץ' גם את ח"כ משה גפני מיהדות התורה כשאמר לו כי הוא "הולך להישאר באופוזיציה הרבה שנים". הדברים של סמוטריץ' נאמרו לאחר ביקורת של ח"כ גפני על רפורמת החלב שמוביל שר האוצר.