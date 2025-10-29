לאחר הסערה: ההחלטה על מינויו של יאיר נתניהו נדחתה בשבועיים

עימות חריג - וכמעט פיזי נרשם הערב (רביעי) השר מיקי זוהר והשר יצחק וסרלאוף. הרקע הוא הדילים הפוליטיים על מינויים במוסדות הלאומיים, שנסגרו בין הליכוד - לאופוזיציה. כחלק מההסכמים הללו, יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, נבחר לתפקיד בהסתדרות הציונית העולמית.

התיעוד פורסם לראשונה ע"י כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן:

כאמור, מדובר במהלך לשינוי סדרי הכוח במוסדות הלאומיים, ובמסגרתו נחתם הסכם חריג בין כלל הסיעות, שמחזק את מיקי זוהר פוליטית - לקראת ועידת הליכוד והפריימריז. לפי ההסכמות שהושגו בין הצדדים, הנהגת ההסתדרות וקק"ל יתנהלו ברוטציה. בעוצמה יהודית תקפו את הדיל ואמרו: "הליכוד החרים את בן גביר וחתמו על הסכם עם מרצ והרפורמים".

בתוך כך, יאיר נתניהו נבחר לחברה הנהלה בהסתדרות הציונית העולמית, במסגרתו הוא צפוי לנהל מחלקה ולקבל תנאים זהים לשר. ישראל ביתנו ויש עתיד תמכו במינוי זה כחלק מההסכם, שבמסגרתו מונה ח"כ מאיר כהן לראשות קרן קיימת לישראל.

ההודעה על המינוי עוררה סערה, והובילה את האופוזיציה להודיע על בחינה מחודשת של הדיל עם הליכוד. בתגובה לכך, הוחלט על דחיית ההחלטה בשבועיים.