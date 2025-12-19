"לא ראיתי רצח תינוקות": מפגש קצוות עם השר לשעבר מג'אדלה
מג'אדלה, לשעבר שר מטעם "העבודה" כבר שנים מחוץ לפוליטיקה • לצד האי-היסוס לגינוי הטבח, מפקפק בביצוע אונס ורצח תינוקות: "אני מאמין רק למה שאני רואה" • וגם: למה הוא עדיין מאמין שתקום מדינה פלסטינית? • צפו
נוה דרומימגישת "קבינט שישי"
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
ראלב מג'אדלה, לשעבר שר מטעם מפלגת העבודה, כבר שנים מחוץ לפוליטיקה. גם עבורו טבח השבעה באוקטובר היה אירוע משנה מציאות. עד כמה? פגשתי אותו למפגש קצוות שבו לא היסס לגנות את הטבח, אבל מפקפק בביצוע מעשי אונס ורצח תינוקות. "אני מאמין רק למה שאני רואה בעיניים שלי", ניסה לסביר. ולמה הוא עדיין חי באשליה שתקום פה מדינה פלסטינית? לא ראיתי, לא שמעתי - מפגש קצוות נפיץ במיוחד.
צפו במפגש קצוות המלא - בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות