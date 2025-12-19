"לא ראיתי רצח תינוקות": מפגש קצוות עם השר לשעבר מג'אדלה

ראלב מג'אדלה, לשעבר שר מטעם מפלגת העבודה, כבר שנים מחוץ לפוליטיקה. גם עבורו טבח השבעה באוקטובר היה אירוע משנה מציאות. עד כמה? פגשתי אותו למפגש קצוות שבו לא היסס לגנות את הטבח, אבל מפקפק בביצוע מעשי אונס ורצח תינוקות. "אני מאמין רק למה שאני רואה בעיניים שלי", ניסה לסביר. ולמה הוא עדיין חי באשליה שתקום פה מדינה פלסטינית? לא ראיתי, לא שמעתי - מפגש קצוות נפיץ במיוחד.

צפו במפגש קצוות המלא - בראש העמוד