חבר הכנסת מהליכוד במתקפה: "יאיר גולן הוא סטלין החדש"

בלעדי: חבר כנסת מהליכוד חנוך מילביצקי דיבר בכנס סגור ותקף היום (שני) בשיחה עם פעילים וקרא ליו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן "סטלין החדש". הח"כ מהליכוד התייחס לחוק הגיוס ואמר כי ישנו "צד שמפמפם את השנאה כאסטרטגיה", ברקע הביקורת על ההצעה הנוכחית.

חבר הכנסת מיליביצקי אמר כי חוק הגיוס אינו מושלם, אך יתמוך בו "בשביל עם ישראל". מוקדם יותר היום שלח מזכיר הממשלה מכתב לשרים, בו ביקש לקבל המלצות על צעדי אכיפה משלימים בהיבט הכלכלי למשתמטים מגיוס. "בשים לב לדחיפות הנושא, נודה על קבלת התייחסות הגורמים המקצועיים הרלוונטיים בתוך שבוע ימים", כתב.

i24NEWS

כאמור, המסמך נשלח ברקע דיון של צוות השרים ביישום הוראות בג"ץ בנושא, במהלכו פוקס שאל את נציג הייעוץ המשפטי, עורך הדין גיל לימון, כיצד הוא ממליץ לקיים את החלטת בית המשפט בנושא. עורך הדין לימון השיב כי יש לפנות לכל משרדי הממשלה, לבקש מהם להגיש הצעות - ולבחון את הפרטים.