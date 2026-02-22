במטרה למנוע את פיטורי בן גביר: "חוק דרעי 2" חוזר לכנסת

הקואליציה חוזרת לקדם את החוק שימנע מבג"ץ להתערב במינויים ופיטורים של שרים, הידוע בתור "חוק דרעי 2", או "חוק בן גביר", זאת על רקע העתירה לבג"ץ שמבקשת לפטר את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. כדי לקדם את החוק, הקואליציה תקים מחר (שני) מחדש את הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד הממשלה.

הצעת החוק כבר עברה קודם לכן בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, אך כיוון שעבר מאז זמן רב יש צורך בקיום דיון נוסף בטרם ההצעה תעלה לקריאה שנייה ושלישית.

מפלגת ש"ס כבר הודיעה שתתמוך בהצעת החוק. מלשכת יו"ר ש"ס אריה דרעי נמסר בתגובה: "ש"ס תומכת בחוק בן גביר. הסמכות הבלעדית למינוי ופיטורי שרים נתונה לראש הממשלה בלבד, וכך ראוי שיהיה במדינה דמוקרטית. עם זאת יובהר - יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי אינו זקוק לחוק זה ואינו מעוניין להתמנות לשר בממשלה הנוכחית".

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד כתב בתגובה בחשבון ה-X שלו: "במקום להלחם בשחיתות, הממשלה הופכת אותה לחוק. גנבת? רימית? לקחת שוחד? ברוך בואך לממשלת נתניהו. בסוף מי שמשלם את החשבונות האלה הם האזרחים. אנחנו נילחם בחוק הזה בכל הכוח".

בתוך כך, כחלק ממאמצי חיזוק היחסים עם הקואליציה, מפלגת ש"ס תחזור לראשות ועדת הבריאות כדי לנהל את סעיף קופות החולים בחוק ההסדרים. החילוף עם ראש הוועדה מסיעת עוצמה יהודית יתקיים במהלך השבוע.

מפלגת ש"ס מסרה בתגובה על ההחלפה: "במסגרת תפקידו יוביל ח"כ יוני משריקי את חוק ה"קאפ", המסדיר את מנגנון ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים באמצעות קביעת תקרת הוצאה שנתית - החוק הכלכלי המשמעותי ביותר במערכת הבריאות שישפיע לחמש השנים הקרובות. יודגש כי סיעת ש"ס זכאית לראשות ועדה בכנסת גם כאשר אינה חברה בקואליציה, כפי שמקובל גם לגבי סיעה באופוזיציה בגודלה של ש"ס".