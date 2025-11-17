ח"כים התייצבו: הזימון החריג של המזכיר הצבאי של רה"מ

פרסום ראשון: המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, האלוף רומן גופמן, זימן שני חברי כנסת מהקואליציה לפגישה כדי ללחוץ עליהם לאשר את הפנסיות התקציביות שתקועות בכנסת.

המזכיר הצבאי גופמן אמר לח"כים שזומנו: "אנחנו חייבים את ההגדלות האלה, זה מה שיעשה פה צבא טוב יותר. אם זה לא יקרה נאבד את הלוחמים האיכותיים".

בין הצעות הפשרה שדנים בקואליציה: הגורמים המשפטיים בצה"ל קרי הפרקליטות הצבאית לא יקבלו את הפנסיות בין היתר לאור התנהלותם במלחמה.

הצבעות על ההגדלות היו אמורות להתקיים מחר אך נדחו בהעדר רוב, שר הביטחון כ"ץ לחוץ לאשר את התוספת שמוערכת בסכום של מיליארד שקל.