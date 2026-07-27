המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון ושרון אפק, הורו לשב"ס ולמשרד להגנת הסביבה שלא לקדם את אכלוס אגף הנוח'בות בבית הכלא העתידי בתנינים, עד שיתקבלו תשובות לסדרת שאלות חוקיות ועובדתיות, כך פורסם הערב (שני) לראשונה על ידי הפרשן המשפטי אבישי גרינצייג במהדורה המרכזית של i24NEWS.

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המשנים ליועמ"שית אמרו השבוע על היוזמה להבאת תנינים כדי לשמור על מחבלי נוח'בה בכלא: "במצב המשפטי הקיים לא ניתן לקדם את אכלוס התעלות בתנינים עד להשלמת הבחינה המשפטית, בהתייחס לקשיים המשפטיים וכל עוד לא נקבע כי קיים בסיס חוקי לכך".

עוד פרסמנו כי היוזמה החלה בכלל כבדיחה שנאמרה בישיבת הערכת מצב של ראשי המשטרה ושב"ס אצל השר. בן גביר התאהב בבדיחה וקידם אותה למרות חוסר ההתלהבות של נציב שב"ס קובי יעקובי.