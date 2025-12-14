הקואליציה לא תתנגד שעמית יקבע את נציגי האופוזיציה לוועדה

הפרשן הפוליטי של i24NEWS נדב אלימלך, מפרסם הערב (ראשון) כי הקואליציה לא תתנגד להצבת נשיא בית המשפט העליון כמי שימנה את חברי ועדת החקירה לאירועי ה-7 באוקטובר מטעם האופוזיציה. המיתון בעמדת הקואליציה לגבי בחירת חברי הוועדה מגיעה כניסיון לרכך את ההתנגדות להקמת הוועדה.

בהצעת החוק שהוצגה היום (ראשון) על הקמת ועדת החקירה, נכתב כי יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הוא זה שיבחר את חברי הוועדה מטעם האופוזיציה במידה ולא תשתף פעולה, זאת במטרה למנוע מהאופוזיציה להתעכב בבחירה חבריה בוועדת החקירה. הוועדה תוכל להרחיב את המנדט שיקבע ע"י הממשלה - שניים מחברי הוועדה יוכלו לזמן אנשים ונושאי חקירה.

על פי העקרונות שהוצגו היום על ידי ח"כ אריאל קלנר מהליכוד, בוועדה יהיו שישה חברים שאינם פוליטיקאים, והם ייבחרו על ידי הרכב 80 ח"כים.

בהיעדר הסכמה על חברי הוועדה, שלושה חברים שאינם פוליטיקאים בוועדה ימונו על ידי הקואליציה, ושלושה נוספים על ידי האופוזיציה. כמו כן, ימונו ארבעה מפקחים מטעם המשפחות השכולות.