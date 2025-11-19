סקר i24NEWS: רוב תומכים בנורמליזציה עם סעודיה - בתמורה למטוסי F-35

הפסגה המלכותית של הנשיא בן סלמאן והנשיא טראמפ העלתה נושאים רבים, ואיתם שאלת ההצטרפות של סעודיה להסכמי אברהם.

בסקר שערך מכון דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון עבור i24NEWS, נשאלו המשתתפים אם הם תומכים בהסכם נורמליזציה עם סעודיה, גם אם היא תדרוש בתמורה מכירה של מטוסי F-35 מארצות הברית. 48% אחוז השיבו שכן, 42% השיבו שלא, ול-10% אין עמדה בנושא.

שאלה נוספת שנשאלו, הייתה בנוגע לוועדת חקירה לאירועי 7.10 ולעומד בראשה. המשתתפים נשאלו - האם אתם בעד או נגד ועדת חקירה לאירועי 7.10 והמלחמה, שבראשה יעמוד יוסף אלרון, שופט בית המשפט העליון בדימוס? 48% השיבו שהם בעד, 36% השיבו שהם נגד, ו-16% השיבו שאין להם עמדה בנושא.

המדגם נאסף ונערך באמצעות דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון, עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-18 בנובמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 510 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.