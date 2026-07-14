מליאת הכנסת אמורה להצביע היום (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית על החוק לביטול מעצרי עריקים. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין שגית אפק, הורתה לחברי הכנסת החרדים להצהיר, טרם ההצבעה, אם יש להם קרובי משפחה עריקים שיושפעו מהמהלך - וציינה כי הם לא יידרשו להימנע מלהצביע על החוק.

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במכתבה של אפק נכתב כי "בהצעת החוק שבנדון יש כדי להשפיע על מצבם המשפטי של מועמדים לשירות ביטחון שתורתם אומנותם. שכן, היא כוללת, בין היתר, יצירת מנגנון מיוחד להקפאת מעצרם של תלמידי הישיבות שתורתם אומנותם. כמו כן, נקבעה הוראה כי אם הועמד המועמד לשירות ביטחון לדין - יופסקו ההליכים המשפטיים נגדו, אם אלה טרם הסתיימו".

"בהפסקת הליכים משפטיים, הקפאת מעצר ואי-העמדה לדין יש כדי לעורר חשש לקיומו של ניגוד עניינים או לכל הפחות מראית עין של ניגוד עניינים. לפיכך, הגם שייתכן שמדובר בקבוצה רחבה של זכאים, חובת הגילוי הנאות חלה על חבר הכנסת שיש לו קרוב שכבר הוצא נגדו צו מעצר בשל אי התייצבות או עריקות או קרוב שנעצר בפועל או קרוב שמצוי כבר בהליכי אכיפה או בהליך משפטי שטרם הסתיים", נמסר עוד.

לפני כשבועיים פורסם נוסח הוראת השעה בעניין הפסקת מעצרי המשתמטים, מהמסמך עולה בין היתר, כי תלמיד ישיבה הוא מי שלומד לימודים תורניים במשך לא פחות מ-45 שעות בשבוע, ובכולל - מ-40 שעות בשבוע, למעט בתקופות החופשה המקובלות. עוד נקבע, כי הוא וראש הישיבה יחתמו על תצהיר בנושא, ויוקם מנגנון פיקוח.

עוד עולה כי תתאפשר היעדרות של עד 20 אחוזים מתלמידי הישיבה המאושרת על ידי משרד הביטחון, ובמידה והמגמה תימשך והמספר יעלה על 20 אחוזים - הישיבה תוסר מרשימת המאושרות. בנוסף, תינתן חנינה רטרואקטיבית נגד מעצרים החל מה-1 ביולי 2023, והרמטכ"ל יקים ועדה עם קצינים כדי לאשר תלמידים שמבקשים לקבל חנינה ושאיבדו את מעמדם החל מתאריך זה.