"הוא יודע שאין לו רוב": המשבר בין מילביצקי לסמוטריץ' מחריף

עימות נוסף נרשם הערב: יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי תקף הערב (חמישי) את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ברקע בקשתו מראש הממשלה בנימין נתניהו: "הבא את הפטור ממס על ייבוא אישי עד 150 דולר לאישור הממשלה".

מילביצקי כתב בחשבון ה-X שלו כי "סמוטריץ' מפחד מהצבעה במליאה כי הוא יודע שאין לו רוב. זו החלטה גרועה שהרוב המוחלט של חברי הכנסת מתנגדים לה. אני מאוד מקווה ששרי הליכוד יעמדו סוף סוף על ערכי הליכוד, ויבהירו לשר האוצר שגם בדעה שלנו, וגם במצביעים שלנו צריך להתחשב".

נזכיר כי סמוטריץ' שיגר מוקדם יותר מכתב לראש הממשלה, בו ביקש את תמיכתו ביום ראשון הקרוב במהלך ההצבעה על הפטור ממס על ייבוא אישי עד 150 דולר: "ממשלת ישראל בהובלתך לקחה את הטיפול ביוקר המחייה בישראל כדגל ראשון במעלה. בהתאם לכך במסגרת תקציב המדינה לשנת 2026 הנדון בכנסת בימים אלו אנחנו מביאים שורה של רפורמות משמעויות שיטפלו ביוקר המחייה, רפורמת החלב, הרפורמה בבנקים ובשוק האשראי, וכן שורה של צעדים נוספים. מדובר בצעד הכרחי למאבק שלנו ביוקר המחייה, צעד שהוכיח את עצמו כבר ב-2012 כשעלה שיעור הפטור ל-75 דולר", כתב בין היתר.

עוד כתב בפנייתו כי "חשוב להדגיש שמטרת הצעד בראש ובראשונה היא להוריד את המחירים בשוק הישראלי, כשכל אזרח במדינת ישראל יהפוך ליבואן פוטנציאלי שיתחרה במונופולים וימשוך את המחירים למטה. אנחנו רואים כבר היום בנתוני הסליקה של כרטיסי האשראי שהצריכה המקומית עלתה בעקבות שורה של מבצעים והורדות מחירים שבאו לאחר חתימת הצו, והדבר פורסם בשורה של כתבות בעיתונות הכלכלית. בשבוע הבא, לבקשת קומץ חברי כנסת בליכוד, הצו יעלה להצבעה במליאת הכנסת".

לסיום כתב השר: "אבקשך להביא ביום ראשון הקרוב החלטת ממשלה הקובעת עמדת תמיכה של הממשלה בצעד זה, ולהפעיל את כובד משקלך לאישור הצו".