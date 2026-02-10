"פרובוקוטור, פוגע בשלטון החוק": צעקות בעת נאומו של בן גביר

עימות חריג נרשם היום (שלישי) במהלך כנס של פורום סגני ראשי הערים שנערך באילת, כאשר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עלה לבמה ונשא דברים תוך מתקפה חריפה על חלק מהנוכחים.

בדבריו כינה בן גביר סגני ראשי ערים מהמחנה המתנגד לו "קפלניסטים", והוסיף אמירות מתלהמות כגון "לא יעזור לכם כלום, אני פה עליכם וחמתכם". הדברים עוררו תגובות סוערות באולם.

סגני ראשי ערים המזוהים עם הצד השני של המפה הפוליטית קטעו את דבריו בקריאות "הביתה", "בן גביר פוגע בשלטון החוק" ודרישות שלא לאפשר לו להמשיך לדבר. במקביל, החלו באולם חילופי צעקות, כאשר מהצד השני נשמעו קריאות "סתום את הפה", והאווירה הפכה מתוחה במיוחד.

בן גביר המשיך לדבר תוך כדי הקריאות, חזר על אמירותיו והגביר את הטון, בעוד חלק מהסגנים כינו אותו "פרובוקטור" ודרשו שירד מהבמה. האירוע התנהל בדיאלוג של צעקות והפרעות הדדיות, ללא שיח ענייני, והסתיים באווירה סוערת וחריגה לאירוע מקצועי של השלטון המקומי.

בין המוחים היה גם סגן ראש עיריית רמת השרון עידן למדן: "בן גביר שמעודד עברייני צעצוע דוגמת מרדכי דוד, שרק לפני כשבוע הגיע אליי הביתה, בניסיון להטיל אימה, צריך להתקבל באותה צורה בכל מקום אליו יגיע. מי שמעודד אלימות פיזית ומילולית, מתחבק עם עברייני צעצוע דוגמת דוד ושתחתיו האלימות מתפשטת לכל עבר, לא ראוי לנאום בפני נבחרי ציבור, ולא ראוי לזכות לכבוד מינימלי. טוב עשה בן גביר שהחליט לברוח מהכנס, כך ייעשה למי שמבקש לרסק את הדמוקרטיה הישראלית".